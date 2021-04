Eric Bailly: Pourquoi il reste à Manchester United

Le défenseur ivoirien de 27 ans, Eric Bailly, a prolongé son contrat avec le riche club anglais, Manchester United.

Eric Bailly: "J’espère pouvoir être prêt et ne pas me blesser"

Arrivé en 2016 dans le prestigieux club anglais, Manchester United, le défenseur ivoirien Eric Bailly, qui avait récemment manifesté des velléités de départ, restera finalement à Old Trafford pour quelques saisons supplémentaires. Le riche club mancunien a annoncé que le champion d’Afrique 2015 est désormais lié au club jusqu'en juin 2024. Dans le communiqué officiel publié par le club, le joueur ivoirien de 27 ans s'est dit « très heureux » tout en admettant qu’il n’a pas eu à délibérer avant de s’engager jusqu’en juin 2024, avec une option pour une année supplémentaire.

“Je suis très heureux…Cette décision est quelque chose à laquelle je n’ai pas eu à réfléchir. J’aime ce club et j’aime jouer pour Manchester United. Je suis heureux et ma famille aussi, tout va bien. Maintenant, le moment avec ma blessure est passé et je suis en forme. Je me sens bien et c’est tout. Un nouveau contrat est comme un nouveau défi et je suis prêt pour cela”, a indiqué Eric Bailly. L'Ivoirien souhaite ne pas se blesser afin de soulever le trophée de l’Europa League cette année et se battre pour le titre de Premier League en 2021/22.

’’ J’espère pouvoir être prêt et ne pas me blesser, être fort et bien finir la saison. J’espère gagner l’Europa League cette saison. Nous aurons d’autres défis la saison prochaine et, pour moi, mon rêve est de gagner la Premier League, c’est mon grand rêve”, a-t-il ajouté. L’entraineur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, a affiché sa joie de conserver le défenseur ivoirien dans son groupe.

“Je suis heureux qu’Eric ait signé ce nouveau contrat. Il continue d’apprendre et de s’améliorer constamment sous la direction des entraîneurs ici. Eric a amélioré sa robustesse depuis que je suis manager et il continuera à jouer un rôle important dans l’équipe. Il possède une vitesse fantastique, un bon timing dans ses tacles et il a cette agressivité dont on a besoin en tant que défenseur central. Il est un membre populaire de l’équipe et nous sommes impatients de continuer à travailler avec lui à l’avenir”, a-t-il indiqué.