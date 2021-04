La Fif prive l'Africa Sports de sa première tranche de 10MFCFA

Après plusieurs mois de tentatives infructueuses de conciliation des positions des dirigeants de l' Africa Sports, la FIF a pris une grande décision. Mme DAO Mariam Gabala (Présidente du comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football) a décidé de bloquer le versement de la première tranche de 10 millions de FCFA de droits télé.

« L’Africa Sports d’Abidjan section football est mis sous normalisation »

La crise à l’ Africa Sports était l’un des problèmes que devait résoudre le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF), récemment installé par la FIFA. Deux dirigeants: Alexis Vagba et Antoine Bahi, revendiquent chacun, la présidence du club, avec deux différentes équipes.

Face à cette situation, le comité de normalisation, après avoir rencontré les deux parties, a exigé une fusion afin de former une seule équipe pour disputer le championnat national. Même si la décision de fusionner les deux équipes, n'est respectée que les jours de match, force est de constater que les deux présidents Antoine Bahi et Alexis Vagba n’ont toujours pas trouvé de terrain d’entente.

Conséquence, le Comité de Normalisation a décidé de bloquer la première tranche de l’Africa Sports pour les droits télé (10 millions) et le fonds COVID (4 millions) tant que les tendances en conflit, ne s’unissent pas.

Le samedi dernier, l’équipe de l’ Africa Sports s’est livrée à un triste spectacle au stade Robert Champroux de Marcory avant la rencontre contre l’Afad, comptant pour la 7e journée de la Ligue 1 ivoirienne.

En effet, les joueurs ont brandi des banderoles sur lesquelles l’on pouvait lire: « Conor (Comité de normalisation : ndlr) on veut notre argent. Normalisation, on a faim » ou encore «Normalisation, rendez notre dû au président Vagba pour nous payer afin de nourrir nos enfants et nos familles ».

De son côté, le comité de normalisation a décidé de ne plus laisser cette situation honteuse à l’Africa Sports, perdurer. Il a donc été décidé de mettre le club sous administration provisoire. Ce qui signifie qu’Antoine Bahi et Alexis Vagba sont définitivement écartés. L’information émane d’un communiqué signé de Madame Dao Mariam Gabala, publié dans la soirée du mardi 27 avril 2021.

‘’ L’Africa Sports d’Abidjan section football, est mise sous normalisation à compter de ce jour. Le comité de normalisation, sous la supervision de la FIF, gére les affaires courantes du club (…) organiser les assemblées générales modificatives et électives (…) Dans l’attente de la nomination du comité de normalisation, Monsieur Assemien Kassi assurera la gestion de la participation de l’Africa Sports au championnat‘’, décide le Conor.