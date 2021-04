Mairie du Plateau: Qui veut saboter le travail du maire Jacques Ehouo?

Dans sa politique d’assainissement et de redynamisation de la mairie du Plateau, le maire Jacques Ehouo Gabriel vient de prendre une nouvelle mesure qui vise les agents municipaux.

Le maire Jacques Ehouo en guerre contre l’absentéisme à la mairie du Plateau

Une des communes de la ville d’Abidjan, le Plateau est entouré par la commune de Yopougon à l’ouest, au sud par la lagune Ébrié, la commune de Treichville. En tant que quartier des affaires, la commune rassemble la majeure partie des activités administratives et commerciales de la ville. La plupart des grandes firmes ivoiriennes ont leur siège social au Plateau. Depuis l’avénement du maire Jacques Ehouo Gabriel en mars 2019, plusieurs réformes sont effectuées en vue de redynamiser les services de la mairie pour le bonheur des populations.

Après le projet ”Parcmètre”, destiné à apporter une réponse adéquate à la problématique de la congestion du trafic routier dans la commune du Plateau et du stationnement anarchique, le cap est désormais mis sur les services de la mairie. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’absentéisme qui est une problématique majeure dans la vie des entreprises, et plus particulièrement dans les collectivités locales, Jacques Ehouo Gabriel, Député-Maire de la commune du Plateau, a décidé de doter sa mairie d’une pointeuse biométrique par empreinte digitale.

L’installation de ce dispositif découle de la volonté du Maire, de voir tous les agents de la mairie, présents et à l’heure à leurs postes afin que les usagers qui viennent à la mairie du Plateau, puissent continuer à bénéficier des services avec promptitude et efficacité. Pour donner l’exemple, le premier magistrat de la commune du Plateau s’est lui-même prêté à l’exercice du pointage biométrique ce mercredi 28 avril 2021, en présence du Secrétaire général de la mairie et des directeurs concernés par la mise en œuvre de l’opération.

La Mairie du Plateau reçoit constamment des félicitations des usagers pour la modernisation de son administration surtout en ce qui concerne la célérité dans la délivrance des actes de l’Etat civil, qui se fait aujourd’hui entre 30 et 45 minutes maximum. Selon le service de communication de la mairie, c’est donc pour poursuivre sur cette lancée, que Jacques Ehouo tient à combattre l’absentéisme qui est un véritable frein à la mise en œuvre de la politique municipale.

Ce dispositif de pointage impose aux agents le respect des horaires de travail, qui sont fixés à 7h30 pour le début du service et 16h30 pour la descente. A noter que le maire Jacques Ehouo a été réélu député en mars 2021 au terme d'un scrutin électoral âpre qui l'a opposé à Ouattara Dramane dit OD et Fabrice Sawegnon, tous les deux candidats du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti dirigé par le président Alassane Ouattara.