Bruno Le Maire : "La Côte d’Ivoire a réussi économiquement"

Emmanuel Macron a dépêché Bruno Le Maire à Abidjan auprès d'Alassane Ouattara. Le ministre français de l'Économie, des Finances et de la Relance séjourne en Côte d'Ivoire depuis le jeudi 29 avril 2021. L'émissaire du président français a frappé un grand coup en signant un accord pour le lancement des travaux d’extension de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Bruno Le Maire remporte le marché de l'extension de l'aéroport FHB

Jeudi 29 avril 2021, Bruno Le Maire et Amadou Koné ont signé un accord pour en vue du lancement des travaux d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le ministre français de l'Économie, des Finances et de la Relance et le ministre ivoirien des Transports ont pris rendez-vous à l'immeuble Postel 2001. Sous le regard d'Amaddou Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances et de Moussa Sanogo, chargé du Budget et du Portefeuille de l'État, les deux hommes ont matérialisé la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France.

Pour Amadou Koné, "la réalisation de ce programme devra porter dans l’immédiat, la capacité annuelle de l’aéroport d’Abidjan à plus de cinq (5) millions de passagers". Il a aussi fait remarquer qu'il était important au regard des ambitions de développement de hub sous-régional que le plus grand aéroport du pays abrite des travaux d'extension.

"La Côte d’Ivoire est un pays qui a réussi économiquement et politiquement à s'imposer. Et, je pense qu'elle a besoin d'accélérer ses projets économiques. La France est entièrement disposée à continuer de l'accompagner dans cette tâche", a laissé entendre Bruno Le Maire.

Le ministre français aura des échanges avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Bruno Le Maire rencontrera également le Premier ministre Patrick Achi. Au menu des discussions, la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la France et le sommet sur le financement des économies africaines qui se tiendra à Paris le 18 mai 2021.