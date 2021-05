Avant son retour au pays, Charles Blé Goudé annonce les couleurs !!!

Charles Blé Goudé attend patiemment le jour où il foulera à nouveau le sol ivoirien. Et ce, après une décennie d'absence. Mais en attendant ce jour, l'ancien leader de la galaxie patriotique vient d'annoncer les couleurs à travers une publication on ne peut plus énigmatique sur sa page Facebook.

Charles Blé Goudé : « Ce que Dieu a commencé, il va terminer »

31 mars 2021, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont définitivement acquittés par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale (CPI). Cette décision confirme ainsi celle prononcée par la chambre de première instance qui ordonnait l'acquittement et la remise en liberté immédiate de l'ancien président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement. Décision qui se muera finalement en liberté sous conditions à la suite de l'appel interjeté par la procureure Fatou Bensouda.

Le procès à La Haye étant désormais clos, Blé Goudé Charles, à l'instar de son mentor Gbagbo Laurent, entend rentrer en Côte d'Ivoire. Le président du Cojep a pour ce faire introduit une demande de passeport en déposant les documents requis. « La délivrance de mon passeport est plus politique qu'administratif », avait reconnu le leader des jeunes patriotes.

Charles Blé Goudé, faut-il le rappeler, avait toujours cru en son innocence et en sa libération certaine par la Cour de La Haye, en dépit de tous les préjugés et autres tractations autour de ce procès. C'est dans cette profession de foi qu'il avait écrit, depuis sa cellule du pénitencier de Scheveningen, « De l'enfer, je reviendrai ». Prophétie qui finira par se réaliser. Face aux militants de son parti, le Cojep, Blé Goudé avait par ailleurs annoncé que Dieu va terminer ce qu'il a commencé à faire pour lui et pour son mentor.

34 jours après la fin définitive de son procès, et alors que son retour à Abidjan est de plus en plus imminent, le Génie de Kpô est revenu à la charge en indiquant : « Croyez-moi : Ce que Dieu a commencé, il va terminer. » Ce message est d'autant plus codé qu'un internaute n'a pas manqué de faire ce commentaire : « Je suis convaincu qu’il y a un message derrière cette publication… »

Attendons donc de voir ce qui se cache derrière cette insistance de Charles Blé Goudé.