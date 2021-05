Titrologie 6 mai: Avant son retour, «ce que Affi prévoit pour Gbagbo»

Le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, est au coeur de toutes les tractations ces dernières semaines. La titrologie de ce jeudi 6 mai 2021 en fait un large écho, tout en précisant ce que l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan prévoit pour son "mentor". La démission de Jean Bonin du camp des "Affidés" cristallise également les titres des journaux ivoiriens de ce jour.

Titrologie : « FPI, le vice-président Jean Bonin a démissionné, hier; « une grave révélation sur Affi N'Guessan »

Alors que le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) est en passe de rentrer en Côte d'Ivoire, son ancien Premier ministre, Pascal Affi N'Guessan traverse une zone de turbulences. C'est du moins ce que révèle la titrologie de ce jeudi. "Accueil de Gbagbo à son retour en Côte d'Ivoire, une grave révélation sur Affi N'Guessan", note d'entrée Soir Info.

L'Inter croit savoir pour sa part "ce que Affi prévoit pour Gbagbo" avant son retour en Côte d'Ivoire. Notre Voie indique que pour le retour de Gbagbo, "Affi met Kouakou Krah et Diabaté Bêh en mission". Et pourtant, "Jean Bonin abandonne Affi N'Guessan", apprend-on de Le Mandat. "Le Vice-président Jean Bonin a démissionné, hier", précise Le Jour Plus. "Un autre cadre du FPI lâche Affi N'Guessan", insiste Le Sursaut.

Quoi qu'il en soit, la tendance FPI des "Gbagbo ou rien" (GOR) et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d'Henri Konan Bédié préparent activement et de concert le retour à Abidjan de l'ex-chef d'État Gbagbo Laurent. Préparatifs du retour de Gbagbo, "le FPI et le PDCI-RDA bouclent tout", titre Le Temps. "Le PDCI-RDA et le FPI passent à la vitesse supérieure", martèle Le Nouveau Réveil.

La mobilisation pour l'accueil de l'ancien chef d'Etat est perçue sous un autre prisme par les journaux proches du pouvoir. "Damana Pickass réveille les démons de la division", plaque à sa une Le Jour Plus. Et L'Expression d'ajouter : "Les démons de la violence et de la haine de retour." "Le Roi du Sanwi livre un message fort pour Gbagbo", déclare toutefois le Quotidien d'Abidjan, avant d'indiquer "ce qui est prévu pour la sécurité de Gbagbo".

Les coupures intempestives d'électricité retient également les titres de la presse de ce jour. "ADO solution à rude épreuve", lance d'un ton narquois, Le Sursaut. Le Mandat croit savoir "la vérité sur la pénurie et les coupures". "Des jours sombres s'annonent", s'inquiète pour sa part Le Nouveau réveil. Le Patriote, journal proche du RHDP, explique "les vraies raisons du phénomène" des coupures récurrentes de l'électricité à Abidjn et à l'intérieur du pays.

Guillaume Soro, ancien Président de l'Assemblée nationale, crie à l'exclusion au sein de la classe politique ivoirienne. "Le dégel politique, le tout sauf Soro, pourquoi ça va échouer", explique Générations nouvelles. Le quotidien proche de l'ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) s'attaque au régime du Président Alassane Ouattara. "L'approche complexée du pouvoir dans la réconciliation", s'offusque le confrère.

La note sportive de la titrologie est livrée par le quotidien Aujourd'hui, qui évoque la visite de travail de Gianni Infantino, président de la FIFA, à Abidjan. A propos de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), le confrère écrit : "Gianni cache mal son jeu."