Benjamin Tehe : "Lutter contre un 3e mandat illégal est-il un crime ?"

Benjamin Tehe vient encore de hausser le ton contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Au cours d'une interview accordée à son service de communication, le délégué régional à l'implantation de LIDER (Liberté et démocratie pour la République) en Allemagne et Autriche tacle le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Benjamin Tehe sort les griffes contre Alassane Ouattara et le RHDP

Le pouvoir d'Alassane Ouattara a récemment accordé la liberté à Pulchérie Gbalet, la présidente de l'Alternative citoyenne (ACI). Pour Benjamlin Tehe, il est inutile de se réjouir après la mise en liberté de la militante de la société civile. "Dans la forme, nous nous réjouissons de la libération de certains prisonniers et plus particulièrement de Koua Justin et de Pulcherie Gbalet ainsi que du retour des opposants exilés au Ghana. Cependant, le problème de fond demeure. Le problème de fond pour nous est l’absence de justice", a martelé ce proche de Mamadou Koulibaly.

Benjamin Tehe enfonce le clou en faisant remarquer que l'on assiste plutôt à une "parodie de justice". "Lutter contre un troisième mandat illégal, anticonstitutionnel serait-il un crime ? Défendre la légalité constitutionnelle est-il un crime ? ", s'est-il interrogé. Le cadre de LIDER estime qu'il ne faut pas que l'injustice soit érigée en règle et la justice foulée aux pieds. "Qu’en est-il de ceux qui ont perdu la vie dans ces prisons ou lors des manifestations organisées par l’opposition ?", a-t-il cherché à comprendre.

L'opposant ivoirien a saisi l'occasion pour s'exprimer sur le prochain retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Selon lui, ces deux hommes "ne reviennent pas d’un voyage quelconque. Ils reviennent d’une guerre où l’ennemi à été battu sur tous les plans". Benjamin Tehe estime qu'au moment où les membres de leur famille sont à pied d'oeuvre pour les accueillir, l'opposition ivoirienne doit leur témoigner de l'amour et de la compassion.