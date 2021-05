Côte d'Ivoire: Ce que pense l'Union africaine du retour de Gbagbo

Dr Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI) proche de Laurent Gbagbo, a conduit une délégation du parti, lundi 10 mai 2021, auprès de Mme Joséphine-Charlotte Mayuma Kala, Cheffe du bureau de liaison Union Africaine (UA) en Côte d'Ivoire.

"Le retour du Président Laurent Gbagbo favorisera la réconciliation nationale" (UA)

Mme Joséphine-Charlotte Mayuma Kala, Cheffe du bureau de liaison Union Africaine (UA) en Côte d'Ivoire, a reçu en audience, lundi 10 mai 2021, une délégation du Front populaire ivoirien, conduite par son secrétaire général Dr Assoa Adou. La rencontre avait pour objet principal d'informer l'Union Africaine et les Chefs d'états africains du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien acquitté récemment par la Cour pénale internationale (CPI), des charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

« Mme la Cheffe du Bureau de liaison Union Africaine en Côte d'Ivoire a salué cette visite du Front Populaire Ivoirien. Elle a indiqué que le retour du Président Laurent Gbagbo favorisera la réconciliation nationale des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Elle a promis, pour conclure, informer les autorités de l'union Africaine et les Chefs d'états Africains de cette visite et du message adressé », apprend-on. La déclaration de la représentante de l' UA, intervient alors que des victimes de la crise postélectorale de 2010-2011, ont manifesté ce lundi contre le retour au pays de Laurent Gbagbo.

Pour Issiaka Diaby et ses camarades du Collectif des victimes de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est "un criminel" qui doit être manu militari conduit à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA), une fois de retour en Côte d'Ivoire. " On a dénoncé ces lois d'amnistie qui démontrent la complicité de l'Etat de Côte d'Ivoire. Les lois d'amnistie, on n'en veut plus. Les ordonnances d'amnistie, on n'en veut plus. Le jour que Gbagbo vient, nous allons aller sur le tarmac de l'aéroport pour le chercher et le livrer à la police. Le Procureur nous a rassuré qu'il va rendre compte au procureur général pour que certaines choses soient faites", a déclaré M. Diaby.

La date du retour de l’ancien président ivoirien, n'est pas encore connue. Selon nos informations, la question de sa sécurité serait la raison qui retarde la fixation de ladite date. Mais nul doute que la fumée blanche devrait sortir, dans les prochains jours, des pourparlers qui ont lieu actuellement entre les autorités ivoiriennes et la direction du FPI.Le président Alassane Ouattara a déjà donné son quitus en faveur de ce retour.