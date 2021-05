Fin du jeûne musulman : La fête du Ramadan prévue pour ce mercredi

C'est la fin de la période de pénitence pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le croissant lunaire étant découvert, ce mardi, la fête de Ramadan est donc prévue pour mercredi 12 mai 2021.

Les musulmans célèbrent le Ramadan, mercredi

Au nombre des piliers de l'Islam, le jeûne occupe une place prépondérante. Durant 29 ou 30 jours, les Mahometans se livrent à une période de pénitence, se privant d'eau et de nourriture, ainsi que de commerce charnel. Et ce, pour s'adonner à un moment intense de prières et de psalmodies à Allah.

En Côte d'Ivoire, ce moment intense de piété pour la communauté musulmane a démarré le 12 avril 2021. Mais dès l'entame de cette période, le leader du Conseil supérieur des Imams (Cosim), El hadj Traoré Mamadou, successeur de feu Cheick Boikary Fofana, est décédé à Abidjan.

Toutefois, à la suite de cette période de 29 jours, les guides religieux musulmans ont produit un communiqué sur la chaîne nationale, au journal télévisé de 20h. Le croissant lunaire a en effet été observé à Gonaté (ouest), à Séguéla (nord), ainsi qu'à Anyama (sud), apprend-on du communiqué. Aussi, la fête de Ramadan se tiendra-t-elle, ce mercredi 12 mai 2021. Par voie de conséquence, ce mercredi est jour férié.

À noter que la communauté chrétienne de Côte d'Ivoire s'apprête également à célébrer la fête d'Ascension, la montée de Jésus-Christ après sa résurrection. De nombreux Ivoiriens savourent d'ores et déjà la coïncidence de ces deux fêtes religieuses, synonyme d'un long week-end pour les noceurs abidjanais et ceux d'autres localités ivoiriennes.