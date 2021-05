Montpellier: Report du Sommet Afrique-France en octobre

L’Elysée a décidé de reporter le Sommet Afrique-France qui devait se dérouler du 8 au 10 juillet prochain à Montpellier en France. La municipalité évoque des difficultés liées à la pandémie de Covid-19.

Montpellier : Le Premier Sommet Afrique-France sans les chefs d'Etats

L’Elysée a décidé de reporter le Sommet Afrique-France qui devait se dérouler du 8 au 10 juillet prochain à Montpellier.

Selon un communiqué publié mercredi et confirmé par Paris, le sommet Afrique-France est repoussé aux 7, 8 et 9 octobre 2021, précise la municipalité de Montpellier qui évoque des problèmes de déplacements liés à la crise sanitaire de la Covid-19.

« Les contraintes de déplacements fixées au niveau international seront insuffisamment levées cet été pour permettre la venue des centaines d’invités du continent africain. Sans leur présence massive, l’événement perdrait une grande partie de son sens », justifient les autorités françaises.

“Les jauges estimées à ce jour pour les manifestations publiques, culturelles ou sportives ne permettraient pas d'associer largement les habitants de la Métropole à ce grand moment de partage et de découverte. Ces raisons objectives ont conduit cette semaine la Présidence de la République, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la Ville et la Métropole de Montpellier à faire le choix d'un report de l'événement”, ajoute le communiqué.

Toutefois, l'idée initiale d'une « saison africaine » sur la Métropole de Montpellier, s'étalant du mois de juin à celui de novembre est conservée, indique la Ville. Certains événements prévus cet été seront donc confirmés

Cette 28e édition du sommet Afrique-France initialement prévue en juin 2020 dans la ville française de Bordeaux, l’événement devrait se dérouler sans chefs d’Etat, à Montpellier pour donner plus de place à la société civile, en se concentrant sur les thèmes de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation ou de l’entrepreneuriat.

Comme prévu, Achille Mbembe sera bien présent au rendez-vous. C’est ce qu’assure l’Élysée. L’essayiste camerounais a d’ailleurs participé à une réunion préparatoire la semaine passée.