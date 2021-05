Ebrima Darboe: Incroyable destin d'un migrant devenu star à l’AS Roma

Ebrima Darboe est sans doute le Steven Spielberg, Ella Fitzgerald, Henry Ford ou encore James Dyson du football moderne. Voici l’incroyable histoire de la starlette de l’AS Roma qui a affronté les pires difficultés avant de se relever.

Ebrima Darboe: Une success-story unique

C’est en Gambie et plus précisément dans la petite région de Bakoteh, que Ebrima Darboe, 19 ans, qui n’était qu’un enfant de 5 ans, se trouve menacé par la famine et la guerre dans son pays natal.

Plein d’amertume, mais la tête surtout remplie de rêves et de gloire, alors agé de 14 ans, il décida de quitter seul, sa terre, sa mère et sa famille pour une aventure certainement perilleuse pour le gamin.

Déterminé à assurer un avenir meilleur à sa famille et à ses proches, il se lance à l’assaut de la Libye, avant de se rendre en Europe puis en Italie. Bien conscient que la célébrité et la fortune ont un prix à payer.

Aujourd’hui, en 2021 et après des escapades horribles dans des camps de détention libyens et dans l’enfer de Lampedusa, le jeune homme a fait ses débuts à l’AS Roma. Et il vient de poser les premières pierres d’une très belle carrière de footballeur.

De lampedusa à l'AS Roma

Dans sa famille d’accueil, à 80 bons kilomètres de Rome, Darboe continue toujours de toucher le ballon. Placé dans le Système de Protection des Demandeurs d’Asile, il s’engage avec le club amateur local de Young Rieti. Il tape alors dans l’oeil des recruteurs du coin et finit même par séduire des émissaires de l’AS Roma. Problème toutefois, les démarches administratives sont chaotiques pour voir Darboe sous le maillot giallorosso. Et il faut attendre l’intervention de la FIFA elle même pour que le Gambien signe son premier contrat avec le club de la capitale.

Après avoir fait ses classes avec la Primavera du club, Ebrima Darboe vient de faire ses débuts en pro et d’enchainer plusieurs matchs avec les A, dont ceux contre Manchester United et l’Inter championne d’Italie.

Si le joueur gambien a bien eu du repos, les embûches sur son chemin, elles, l’attendent encore sur sur le rectangle vert en Italie connue pour son racisme avéré contre les africains.

Les histoires des fils prodigues comme Ebrima Darboe sont légions.

Oprah Winfrey qui s'est fait renvoyer de son premier emploi à la télévision en sait quelque chose. Elle officiait en tant que présentatrice à Baltimore où, a-t-elle déclaré, elle a dû faire face au sexisme et au harcèlement.

Samuel Eto'o, la prouesse de Douala

L'unique joueur au monde à avoir gagné deux triplés de suite, avec le FC Barcelone et l'Inter de Milan, et le meilleur joueur africain de tous les temps selon le Top 100 Orange Football Club, vient de loin, très loin.

L'enfant de Douala, issu d'une famille de 6 frères et soeurs ( d'un père comptable et une mère commerçante ) , commençait à taper pieds nus dans des ballons faits en plastique, lorsqu'il était enfant.

Il avait fait un premier séjour en France pour tenter l'expérience en tant que Footballeur mais faute de papiers, ce fut un premier échec. La suite, on la connaît tous.

Christian Atsu, le vendeur d'eau devenu star

L'international Ghanéen est loin d'avoir eu une enfance facile, loin de là. Fils d'agriculteurs, il aura même vendu de l'eau en sachets pour s'en sortir.

"J’ai des amis qui me connaissaient depuis le début. Ils connaissent mon départ, ils connaissent la personne que j’étais. “Ils n’arrêtent pas de me dire” tu as cru en Dieu, nous sommes heureux pour toi “. Chaque fois qu’ils me téléphonent, ils me disent «tu as tout fait pour survivre». J’ai survécu, mais je n’oublie pas.

Il finit dans les plus grands clubs, à savoir Chelsea, Bournemouth, ou encore Newcastle...

Avant d’être connu pour sa boulette durant le concours Miss Univers, l’animateur Steve Harvey a dû batailler. Dans les années 1980, commençant doucement sa carrière d’humoriste, il s’est retrouvé itinérant.

Pendant trois ans, il dormait dans sa Ford Tempo et se lavait dans des salles de bains d’hôtel, des stations d’essence ou des douches de piscines publiques.

Jusqu’au jour où il dégote une apparition dans l’émission Show Time at the Apollo qui l’a fait connaître.

Avant de devenir la reine du Jazz, Ella Fitzgerald était une adolescente sans abri qui avait fui son foyer familial.

En 1934, elle fait ses débuts au théâtre Apollo de Harlem. Sa voix l’a vite recouverte de gloire, et elle a fini par recevoir 13 Grammy Awards.

Avec 200 millions d’habitants âgés de 15 à 24 ans, l’Afrique a la population la plus jeune au monde. Selon le rapport Perspectives économiques en Afrique, établi en 2012 notamment par la Banque africaine de développement (BAD), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et l’Organisation de coopération et de développement économiques des pays industrialisés (OCDE), ce chiffre devrait doubler d’ici à 2045.