Chelsea tombe, Leicester City remporte la FA Cup pour la première fois

Belle saison pour Leicester City, 3è de la Premier League devant les Blues, les Foxes se sont imposés face à Chelsea, samedi, en finale de FA Cup (0-1) à Wembley.

Youri Tielemans et Leicester City sacrés champions de la FA CUP

Grâce à Youri Tielemans, Leicester a réussi à s’offrir la première FA Cup de son histoire. Le Monégasque a signé un superbe but après l'heure de jeu pour rafler à Chelsea cette première Coupe d'Angleterre au club. Cinq ans après l'improbable titre de champion d'Angleterre.

James a manqué sa relance déviée par Ayoze Pérez et interceptée par Luke Thomas. Ce dernier a trouvé Tielemans qui, aux 20 mètres plein axe, n'a pas été attaqué par Thiago Silva. Sa frappe croisée du droit a fini sa course dans la lucarne d'un Kepa impuissant (63e, 0-1). Enfin lancée, cette finale ? Pas vraiment. Mount n'a jamais trouvé les espaces pour jouer son jeu tandis qu'Hakim Ziyech (6 centres, 1 réussi) a été transparent.

Le plus gros danger, voire le meilleur Londonien sur la pelouse s'est révélé être N'Golo Kanté, malheureux sur le but contre son camp de Wes Morgan, poussé à la faute par Chilwell sur un long ballon de Thiago Silva (89e). Mais le VAR, qui a signalé un hors-jeu peu évident de Chilwell, a sauvé les Foxes.

Chelsea-Leicester sur fond de revanche ce mardi

Au moins 21 000 spectateurs assistaient à ce Leicester-Chelsea très indécis. Respectivement 3e et 4e de Premier League.

Les deux équipes arrivaient en forme dans un Wembley qui n'a jamais été aussi bruyant depuis 14 mois. C'était aussi l'opportunité pour les deux entraîneurs de soulever un premier trophée en Angleterre, eux qui ont déjà garni leur armoire ailleurs, en Ecosse pour Rodgers, en Allemagne et en France pour Tuchel. Le Nord-Irlandais couchait un 3-4-3 sur sa feuille de match avec Fofana en défense, Tielemans et Ndidi dans l'entrejeu, et Perez en soutien du duo Iheanacho-Vardy.

Les Foxes sont restés solidaires jusqu'au bout pour frustrer des Blues dominants mais peu inspirés et maladroits dans le dernier geste. Dernière ligne droite et premier dérapage pour les hommes de Thomas Tuchel.

L'ivresse se devra néanmoins d'être de courte durée : Leicester, 3e de Premier League, se déplace à... Chelsea ce mardi, avec deux points d'avance sur les Blues. Ces derniers, en plus de devoir valider leur place dans le top 4, ont une finale de Ligue des champions à jouer le 29 mai contre Manchester City. En Angleterre, la saison est loin d'être terminée.