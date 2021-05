Bruno Koné parle de Fologo : "Ce fut un homme bon"

Décédé le 5 février 2021 à 81 ans, Laurent Dona Fologo a reçu un vibrant hommage de Bruno Koné. Le ministre ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est rendu au domicile de l'illustre disparu.

Bruno Koné rend hommage à Laurent Dona Fologo

Vendredi 5 février 2021, la Côte d'Ivoire a appris avec tristesse la disparition à Abidjan de Laurent Dona Fologo, à l'âge de 81 ans. Trois mois après le décès de l'ancien secrétaire général du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), le parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny, les hommages se succèdent. Il y a peu, Bruno Koné a effectué le déplacement au domicile du défunt. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme n'a pu s'empêcher de saluer la mémoire de Laurent Dona Fologo.

"Ce fut un homme bon et bien, un grand homme. Je perds un aîné de valeur pour qui j'avais une grande admiration et qui me le rendait bien par l'estime que j'entrevoyais dans ses mots et actes. Notre pays perd une personnalité de grand talent.Yako à la famille et à tous ses proches", a déclaré Bruno Koné.

Né le 12 décembre 1939 à Sinématiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Laurent Dona Fologo a été membre de plusieurs gouvernements de Félix Houphouët-Boigny. Également journaliste, diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille (France), cet ancien homme politique est le premier rédacteur en chef du quotidien gouvernemental Fraternité Matin.

À sa mort, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, ancienne épouse du premier président de la République ivoirienne, s'est inclinée devant la mémoire de "l’une des plus grandes figures" du paysage politique de la Côte d'Ivoire. "Républicain.. sont les mots qui pourraient caractériser Monsieur Laurent Dona Fologo. Fidèle parmi les fidèles. Disciple parmi les disciples de Félix Houphouët-Boigny et de la pensée de celui-ci. Pilier parmi les piliers du Pdci-Rda. Illustre parmi les illustres de la nation. Personnalité parmi les personnalités de Côte d’Ivoire", a-t-elle écrit sur sa page Facebook.