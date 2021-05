Agboville : Les populations invitées à s'approprier le Budget citoyen 2021

Dans le cadre de sa campagne de vulgarisation du Budget citoyen 2021, la direction générale du Budget et des Finances a posé ses valises le mardi 18 mai 2021 à Agboville. L’étape du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, a été l’occasion pour les responsables de la structure sous tutelle du ministère du Budget et du Portefeuille de l’État, de présenter le document Budget citoyen 2021 aux populations.

Le Budget citoyen 2021 présenté aux populations d'Agboville

L’objectif est de mieux les informer sur les actions du gouvernement à travers le budget de l’État au titre de l’année en cours. « Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la poursuite des actions d’amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques », a déclaré Adopo Fiacre, directeur des politiques et de synthèses budgétaires.

Et d’ajouter : « La Côte d’Ivoire s’est engagée dans la promotion de la bonne gouvernance et dans l’amélioration de la transparence de la gestion publique en vue de renforcer l’efficacité de l’action publique et de s’aligner sur les standards internationaux ».

Faut-il le rappeler, le budget 2021 s’équilibre en ressources et en dépenses à 8398,9 milliards de francs CFA contre un montant de 8061 milliards de francs CFA en 2020. Le budget 2021 est donc en hausse de 337,9 milliards de francs CFA, soit 4,2% par rapport au budget 2020, repartis en 35 dotations et 149 programmes.

« À terme, notre stratégie a pour but d’encourager les populations à payer leurs impôts », a confié le conseiller technique du ministre du Budget et du Portefeuille de l’État.

Sensibiliser les populations à s’intéresser au budget de l’État et permettre à toutes les couches de la population de s’approprier le Budget citoyen, sont les objectifs spécifiques de la troisième édition de ce projet.

Au total, ce sont 1600 participants, soit 200 personnes par ville, qui sont attendues à Ferkessédougou, Agboville, San-Pedro, Daloa, Katiola, Aboisso, Gagnoa et Yamoussoukro pour cette année 2021.

Des sketchs, des projections de films institutionnels et des prestations d’artistes locaux, ont meublé la cérémonie qui a vu la participation du préfet de région, Sihindou Coulibaly. Le tout assorti de la remise officielle de documents en format dessins animés aux différentes couches sociales pour la poursuite de la sensibilisation.

Tizié T.



Correspondant régional