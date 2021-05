Dr Ibrahim Lokpo communie avec élèves et étudiants du canton Yocolo

Modèle de réussite pour de nombreux élèves et étudiants du canton Yocolo, dans le département d’Issia, Dr Ibrahim Lokpo a parrainé les activités socio-culturelles et sportives de l’Association des Elèves et Etudiants du Canton Yocolo (AEECY), tenues le vendredi 14 mai 2021, dans la Sous-préfecture de Saioua.

Insertion professionnelle : Dr Ibrahim Lokpo livre des astuces aux élèves et étudiants du Canton Yocolo

Conférence publique autour du thème : « Orientation : clé du succès d’une vie professionnelle épanouie », coanimée par Dr Ibrahim Lokpo et le Pr. Zihiri Guédé; investiture du nouveau bureau de l’AEECY, présidé par Mambo Pacôme; les finales du tournoi inter-écoles; bal de fin d’année, ont meublé cette journée d’activités. Passant en revue quelques stratégies, le conférencier, s’appuyant sur ses enrichissantes expériences professionnelles, a donné aux élèves et étudiants, mais aussi aux parents et encadreurs, les astuces pour une insertion professionnelle réussie. Enseignant- chercheur à l’INPHB de Yamoussoukro, Dr Ibrahim Lokpo a livré un véritable cours magistral.

Selon le conférencier, toute réussite obéit à certaines prédispositions et à un comportement exemplaire. C’est pourquoi, a-t-il conseillé à ses filleuls, de « connaitre leurs forces et faiblesses pour ne pas faire de choix d’orientation hasardeux ou fantaisiste ». « Il y a aujourd’hui des concours où on a moins de candidats que les postes à pourvoir et certains où le nombre des candidats, est largement supérieur aux postes à pourvoir », a informé Dr Ibrahim Lokpo.

Aux élèves en classe d’examen, l'enseignant a demandé d’accorder un point d’honneur à leur formation en étant des exemples dans le comportement et le sérieux dans l’apprentissage. Au corps enseignant, il a conseillé de maitriser les différentes approches de formation. « Il y a trois catégories d’apprenants. La première catégorie, ce sont les apprenants qui retiennent à partir de l’audition. La seconde est composée d’apprenants qui retiennent par les images et la troisième catégorie cumule les deux premières », a-t-il fait savoir, en présence du Professeur des universités, Zihiri Guédé, invité spécial, qui a partagé sa riche expérience avec les élèves et étudiants. Bien avant, le Sous-Préfet de Saioua, Baba Bayo a invité les élèves et étudiants à être des modèles et le « bon exemple » dans la communauté.