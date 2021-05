Titrologie du 20 mai 2021: « Chasse à l'homme à Abidjan et Anyama »

L'actualité sociopolitique ivoirienne retransmise par la titrologie de ce 20 mai est largement dominée par le procès de Guillaume Soro et ses proches. La chasse aux ressortissants nigériens, à la suite d'une vidéo qui relève d'un véritable fake, constitue également l'un des sujets phares de la presse ivoirienne du jour.

Titrologie : Procès Soro, « C'est une grande mascarade »

Folle journée, mercredi, dans de nombreuses communes d'Abidjan et banlieue. Et pour cause, une vidéo relevant d'une vraie fausse nouvelle fait état d'une maltraitance de ressortissants ivoiriens par des Nigériens. Feu aux poudres à Abidjan. "Chasse à l'homme à Abidjan et Anyama", faire d'entrée remarquer Notre Voie. "Heurts entre Ivoiriens et Nigériens à cause d'une vidéo", explique Le Bélier.

"Affrontement intercommunautaire, hier, comme dans un film western", titre le Nouveau Réveil, avant de glisser sur le terrain de la critique contre le pouvoir du président ivoirien : "Abobo étale l'échec de Ouattara." "Non, Abobo ne s'est pas révoltée contre Ouattara", rétorque Le Patriote, avant de poursuivre : "La diffusion d'une vieille vidéo sème le désordre." L'Expression explique pour sa part "ce qui s'est réellement passé hier à Abobo". "10 personnes arrêtées, hier", déclare le ministre Diomandé Vagondo à L'Intelligent d'Abidjan.

Le procès devant le tribunal criminel de Guillaume Soro et de ses proches a également rythmé l'actualité de ce jour. "C'est une grande mascarade", accuse la défense des pro-Soro dans les colonnes de Le Temps. "Ce combat de trop qui va perdre le RHDP", prévient Le Bélier intrépide. "Soro, qu'as-tu fait au juste à Ouattara pour mériter un tel sort ?" s'interroge pour sa part L'Héritage.

"La prétendue preuve de l'accusation introuvable", s'indigne Générations nouvelles. "Liberté provisoire refusée à Lobognon, Soul to Soul et les frères Soro", note L'Inter. Et Le Patriote de renchérir : "Avant la défense de fond, la défense déjà KO!" "Cest le Nord qui juge le Nord", fait remarquer le quotidien Aujourd'hui. "L'audience revoyée au 26 mai", indique Notre Voie.

Au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), le ton monte quelque peu entre les dirigeant de ce parti. "Guikahué veut arracher le PDCI à Bédié", croit savoir Le Matin. "PDCI, Guikahué prend ses responsabilités", plaque à sa une L'Inter, avant d'expliquer ce qui va se passer dans le parti de Bédié. "Comité politique, Allah Kouadio convie les membres à une réunion demain", indique Le Bélier. Dans le même temps, ajoute le confrère, "Le PDCI au secours des ex-détenus, blessés et sinistrés".

Pour le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, son porte-parole, Justin Koné Katinan, est sur tous les fronts. "Je suis prêt à rencontrer Issiaka Diaby pour essayer de le comprendre", plaide l'ancien ministre du Budget. Et sans détours, l'ancien exilé pro-Gbagbo est formel : "Je suis prêt à assumer".

Page noire tout de même pour la titrologie de ce jour. "Lancien ministre Zakpa Koménan est décédé", apprend-on de L'Inter. "Mort de Zakpa Koménan, filles et fils du Loh Djiboua sous le choc", précise Le Rassemblement.