Koné Katinan fait des révélations sur les relations Ouattara-Gbagbo

Alors que le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo est de plus en plus imminent, Justin Koné Katinan, a levé un coin de voile sur les relations entre Alassane Ouattara et l'ancien chef d'État ivoirien. Le porte-parole de l'ex-président était l'invité du confrère Linfodrome.

Justin Koné Katinan : « Les choses sont sur le bon chemin »

À peine rentré d'exil que Justin Koné Katinan s'active pour le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Sans se donner du répit, l'ancien ministre du Budget est sur tous les fronts pour que ses compatriotes réservent à son patron un accueil triomphal.

C'est dans cet élan que le porte-parole de Gbagbo Laurent et ses anciens compagnons d'exil se sont rendus au cabinet de Kouadio Konan Bertin, ministre de la Réconciliation nationale, afin de rassurer les autorités ivoiriennes et les Ivoiriens dans leur ensemble et leur diversité que l'ancien pensionnaire du pénitencier de Scheveningen ne vient nullement en Côte d'Ivoire dans un esprit revanchard.

Mais il vient plutôt pour s'inscrire dans la réconciliation et apporter sa pierre à l'édification de la Nation ivoirienne. Même son de cloche au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, où la délégation des pro-Gbagbo s'est rendue.

Les relations entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ne sont cependant pas les meilleures du monde. Même si les deux leaders politiques ivoiriens continuent de communiquer par personnes interposées, ils n'en sont jusque-là pas arrivés à se passer le coup de fil pour des échanges directs. Ou du moins ce pan de leurs relations demeure une énigme pour certains de leurs proches.

C'est du moins ce que semble révéler Justin Koné Katinan au micro de Linfodrome : « Je ne peux pas vous dire avec certitude s'ils se parlent ou non. » Toutefois, rassure le porte-voix du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) : « Mais je pense que les choses sont sur le bon chemin. »

Sur le bon chemin voudrait-il dire que les relations entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo sont-elles en passe de se normaliser ?

Bien malin qui pourrait dire avec certitude ce qu'il en est. L'on note toutefois que le président ivoirien a délivré des passeports ordinaire et diplomatique à son prédécesseur et a annoncé la prise en charge de ses frais de voyage, ainsi que ceux de sa famille conformément à son statut d'ancien chef d'État.