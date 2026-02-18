Affaire Epstein : le gouvernement ivoirien interpellé

En Côte d’Ivoire, l’affaire Epstein suscite la réaction du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA). Dans une déclaration publiée le 17 février, le parti d’opposition interpelle le gouvernement et adresse des interrogations. Le PDCI est surtout préoccupé parce qu’une citoyenne ivoirienne, proche du président de la République, est citée parmi les nombreuses personnes qui ont eu des contacts avec Jeffrey Epstein au cœur de plusieurs crimes, notamment des faits sexuels répréhensibles.

Affaire Epstein : le PDCI dénonce le silence du gouvernement ivoirien

Comment le gouvernement ivoirien se positionne par rapport à l’affaire Epstein ? Le PDCI veut avoir des éléments de réponses. Il s’étonne du silence des autorités ivoiriennes alors que le principal acteur du dossier est condamné pour des infractions sexuelles impliquant des mineures. Selon les documents qui ont fuité, ce citoyen américain a entretenu des proximités avec certaines personnalités ivoiriennes à une certaine époque.

Le Gouvernement ivoirien ne peut pas se réfugier derrière le silence, ni derrière l'argument commode de la "rumeur". Lorsqu'il s'agit de soupçons liés à l'exploitation sexuelle de mineurs, l'exigence morale est absolue. Notre pays ne peut se permettre d'être éclaboussé, même indirectement, par des allégations aussi graves sans que toute la lumière ne soit faite.

Le parti dirigé par Tidjane Thiam invite l’exécutif à éclairer la lanterne des Ivoiriens. « Si les faits évoqués sont faux, qu’on le prouve aux Ivoiriens. S’ils sont vrais, qu’aucune protection politique ne fasse obstacle à la justice. L’opposition ne se taira pas face à des soupçons aussi graves », a prévenu le PDCI. Le parti précise qu’il ne formule pas d’accusations, mais il pose des questions. Il martèle que « la moralité publique et la crédibilité de l’État sont en jeu » et que « les Ivoiriens ont droit à la vérité de la part de leur gouvernement ».

Selon plusieurs médias internationaux, les documents publiés par les services américains indiquent une proximité entre Nina Keita, nièce du président Alassane Ouattara, et l’homme d’affaires Jeffrey Epstein. Selon RFI, « Nina Keita a facilité des séjours de l’homme d’affaires à Abidjan, des rencontres avec des membres de l’exécutif ivoirien en 2011 et 2012, mais aussi avec au moins une femme de 25 ans à Paris en 2011 ».