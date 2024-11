Le Général Louis Philippe Houndégnon, ancien Directeur générale de la police nationale est arrêté. Selon les informations, l’ancien flic envoyé de force à la retraite n’est plus libre de ses mouvements. Des éléments de la police républicaine qui ont investi les rues menant à son domicile ont fini par le prendre.

Bénin : Louis Philippe Houndégnon mis aux arrêts

Selon des témoins, des éléments de la police républicaine se sont déployés aux abords du domicile de Houndégnon quelques heures avant l’opération. Des sources indiquent que l’intéressé s’est laissé embarquer sans opposer de résistance.

Depuis quelques jours, son entourage redoutait cette arrestation. Son cabinet a publié deux communiqués successifs pour alerter sur la situation. Pour l’instant, on ne sait pas ce qui lui est reproché. Ce qui est certain, c’est que l’officier de police à la retraite a pris position contre le gouvernement dans plusieurs déclarations publiques. Il a notamment critiqué la réforme ayant conduit à la fusion de la police et de la gendarmerie. Dans une vidéo diffusée sur Facebook, il a également affirmé avoir reçu des propositions pour organiser un coup d’État contre le régime actuel.