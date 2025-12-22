Kemi Seba : son épouse arrêtée au Bénin

Kemi Seba : son épouse arrêtée au Bénin
© Kemi Seba

Au Bénin, l’épouse de l’activiste Kemi Seba n’est plus libre de ses mouvements. Selon les informations rapportées par les médias locaux ce lundi, elle a été interpellée et actuellement gardée dans les locaux de la Brigade criminelle.

Bénin : l’épouse de Kemi Seba arrêtée

Selon plusieurs sources, cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’enquête ouverte sur la tentative de coup d’État survenue le dimanche 7 décembre dernier. Kemi Seba, Conseiller spécial de Tiani, fait lui-même l’objet d’un mandat d’arrêt international dans ce dossier.

Bénin : L’opposant Candide Azannaï déposé en prison
Bénin : Pascal Tigri, le groupe Ebomaf sort un démenti

L’activiste béninois, exilé à Niamey depuis plusieurs mois, est accusé de complot. Ces nombreuses publications de soutien aux meneurs de la tentative de coup d’État ont renforcé les soupçons selon lesquelles il serait fortement lié aux manœuvres du groupe de militaires.

Bénin : Le général Bertin Bada brise le silence après la mort de son épouse
Bénin : L’ONU appelle à la consultation sur les réformes

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025