Kemi Seba : son épouse arrêtée au Bénin

Au Bénin, l’épouse de l’activiste Kemi Seba n’est plus libre de ses mouvements. Selon les informations rapportées par les médias locaux ce lundi, elle a été interpellée et actuellement gardée dans les locaux de la Brigade criminelle.

Bénin : l’épouse de Kemi Seba arrêtée

Selon plusieurs sources, cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’enquête ouverte sur la tentative de coup d’État survenue le dimanche 7 décembre dernier. Kemi Seba, Conseiller spécial de Tiani, fait lui-même l’objet d’un mandat d’arrêt international dans ce dossier.

L’activiste béninois, exilé à Niamey depuis plusieurs mois, est accusé de complot. Ces nombreuses publications de soutien aux meneurs de la tentative de coup d’État ont renforcé les soupçons selon lesquelles il serait fortement lié aux manœuvres du groupe de militaires.