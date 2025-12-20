CAN 2025 : à quelle heure suivre la cérémonie d’ouverture ?

Demain dimanche 21 décembre 2025, la CAN 2025 démarre au Maroc. Avant le premier match de la compétition, place sera donnée à la cérémonie d’ouverture. On vous donne les détails.

CAN 2025 : La cérémonie d’ouverture prévue pour 18h30

Le Comité d’organisation de la CAN 2025 a annoncé que les portes du Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, théâtre du match d’ouverture opposant le Maroc aux Comores, le dimanche 21 décembre 2025, ouvriront à partir de 14h00. Une mesure qui vise à fluidifier l’accès des supporters et à faciliter les contrôles d’entrée, dans un contexte marqué par une forte affluence attendue pour cette rencontre inaugurale. Les organisateurs invitent ainsi le public à anticiper son arrivée afin d’éviter les files d’attente et de contribuer au bon déroulement de l’événement.

« Le comité d’organisation de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 annonce que la cérémonie d’ouverture de cet événement footballistique, qui se tiendra au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, aura lieu le dimanche 21 décembre 2025 à 18h30. Le comité d’organisation invite les supporters qui assisteront à la cérémonie d’ouverture ainsi qu’au match opposant l’équipe nationale à son homologue des Comores, à se rendre tôt au stade. Le comité informe également que les portes du stade Prince Moulay Abdellah ouvriront à partir de 14h00, et appelle l’ensemble des supporters à respecter les consignes organisationnelles afin d’assurer le bon déroulement de cet événement sportif dans les meilleures conditions. Enfin, le comité d’organisation rappelle que le billet constitue l’unique moyen permettant à son détenteur d’accéder au stade, et qu’il est impératif de disposer d’un FAN ID via l’application « Yalla ». », lit-on dans un communiqué relayé par la FRMF (Fédération Royale Marocaine de Football).

Avec ce rappel, la FRMF et le Comité d’organisation entendent garantir une expérience spectateur optimale, dans les meilleures conditions d’accueil, de sécurité et de gestion des flux, à l’occasion du lancement officiel de la CAN 2025 au Maroc.