CAN 2025 : Angélique Kidjo, Youssef Akdim et Jaylann ont chanté l’hymne officiel (vidéo)

Avant le coup d’envoi de la CAN 2025, la cérémonie d’ouverture de la compétition vient de prendre fin. Angélique Kidjo, Youssef Akdim et Jaylann ont chanté l’hymne officiel du tournoi.

CAN 2025 : l’icône Angélique Kidjo a chanté l’hymne officiel

Comme prévue, la cérémonie officielle de la CAN 2025 s’est tenue ce samedi soir. La chanson officielle de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 a bel et bien été dévoilée lors de la cérémonie. Pour ce moment symbolique, la CAF a réuni trois figures musicales aux univers complémentaires : l’icône béninoise Angélique Kidjo, l’artiste franco-marocain Youssef Akdim et la nouvelle voix marocaine Jaylann.

Intitulé “Africallez” et interprété devant des milliers de spectateurs à Rabat, ce morceau, qui célèbre l’unité, la passion et la diversité musicale africaine, a été exécuté en direct juste avant le match d’ouverture opposant le Maroc aux Comores, marquant ainsi le véritable coup d’envoi de cette 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le choix de “Africallez” comme chant officiel illustre la volonté de la CAF de rapprocher le football et la culture musicale du continent, en réunissant une légende de la musique africaine et deux artistes contemporains dans une performance qui fusionne rythmes traditionnels et sonorités urbaines modernes.

Ce trio artistique incarne la diversité et la richesse culturelle de l’Afrique, mêlant héritage musical, sonorités urbaines contemporaines et énergie de la nouvelle génération. Récompensée par plusieurs Grammy Awards, Angélique Kidjo apporte une dimension internationale et historique à l’événement, tandis que Youssef Akdim et Jaylann symbolisent le lien entre la jeunesse, la modernité et le pays hôte. À travers cette performance, la CAF entend faire de la CAN 2025 non seulement une fête du football, mais aussi une célébration de la culture africaine dans toute sa pluralité.