CAN 2025 : La Côte d'Ivoire et le Cameroun à la tête du groupe F
© Lions Indomptables du Cameroun

Suite et fin des matchs de la première journée de la phase de groupes dans la CAN 2025 ce mercredi soir avec le choc qui a opposé le Cameroun au Gabon dans la Poule F.

CAN 2025 : Le Cameroun s’offre le choc face au Gabon

Quel match ! Ce mercredi soir, le Cameroun s’en allait défier le Gabon dans le groupe le plus relevé de cette CAN 2025. Les Lions Indomptables étaient très attendus face au Gabon et forcément on ne s’attendait pas à les voir rayonner dans ce match. Face à une équipe gabonaise sans Aubemayang et Lemina sur le banc, le Cameroun démarrait fort et n’avait besoin que de 6 minutes de jeu pour ouvrir le score. Et ceci, grâce à Karl Etta Eyong, bien servi par Mbeumo. Son tir passait entre les jambes du gardien gabonais (1-0). Furieux du début de rencontre de ses hommes, le sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma ne tardait pas à réagir.

En effet, après à peine 30 minutes de jeu, Thierry Mouyouma décidait de faire deux changements et faisait entrer Aubameyang et Lemina. Mais malgré, le changement tactique, le score ne bougera donc plus jusqu’au coup de sifflet final. Le Cameroun s’impose sur la plus petite des marges (1-0) mais cela suffit pour faire un joli pas en avant pour la qualification.

CAN 2025 : La Tunisie assure devant l’Ouganda

De son côté, le Gabon devra s’imposer face au Mozambique avant de jouer une potentiel finale face à la Côte d’Ivoire. Les Champions en titre ont disposé du Mozambique dans le premier match de la Poule F sur le même score. La deuxième journée de cette CAN 2025 s’annonce très décisive dans ce groupe.

