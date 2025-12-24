CAN 2025 : La première composition officielle de la Côte d’Ivoire est tombée

Enfin, l’équipe championne en titre entre en lice ce mercredi 24 décembre 2025 dans cette CAN 2025. La Côte d’Ivoire affronte le Mozambique. A quelques minutes du coup d’envoi du match, les compositions officielles des deux équipes sont annoncées.

CAN 2025 : Diallo et Zaha titulaires avec la Côte d’Ivoire contre le Mozambique

Le premier match du groupe F de la CAN 2025 va opposer la Côte d’Ivoire au Mozambique ce mercredi soir au Grand Stade de Marrakech. Une rencontre a priori la moins difficile pour les Éléphants, qui devront ensuite affronter le Cameroun et le Gabon dans ce qui s’annonce comme le « groupe de la mort ». Pour cette rencontre, les Éléphants sont privés de Sébastien Haller, remplacé numériquement par Evann Guessand. Emerse Faé a misé sur Zaha en attaque.

Les compos officielles des deux équipes :

Côte d’Ivoire : Fofana, Doué, Kossounou, Ndicka, Konan, Seri, Kessié (C), Sangaré, Diomandé , Zaha, Diallo

Mozambique : Ernan, Calila, Mexer, Mandava, Langa, Nenê, Amade, Catamo, Guima, Witi, Ratifo

CAN 2025 : Le message d’Alassane Ouattara aux Éléphants

Bien avant l’entrée en lice de la Côte d’Ivoire face au Mozambique, le président de la République, Alassane Ouattara a adressé un message à la bande à Emerse Faé. Un message qu’il a posté sur ses réseaux sociaux. « Bonne chance à nos Éléphants, champions d’Afrique, qui défendront les couleurs de la Côte d’Ivoire à la CAN Maroc 2025. Je leur adresse tous mes encouragements à l’occasion de leur premier match contre les Mambas du Mozambique. Ensemble, pour la 4e étoile ! », a écrit le président ivoirien.