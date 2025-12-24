CAN 2025 : La première composition officielle de la Côte d’Ivoire est tombée

© Éléphants de la Côte d'Ivoire
Enfin, l’équipe championne en titre entre en lice ce mercredi 24 décembre 2025 dans cette CAN 2025. La Côte d’Ivoire affronte le Mozambique. A quelques minutes du coup d’envoi du match, les compositions officielles des deux équipes sont annoncées.

CAN 2025 : Diallo et Zaha titulaires avec la Côte d’Ivoire contre le Mozambique

Le premier match du groupe F de la CAN 2025 va opposer la Côte d’Ivoire au Mozambique ce mercredi soir au Grand Stade de Marrakech. Une rencontre a priori la moins difficile pour les Éléphants, qui devront ensuite affronter le Cameroun et le Gabon dans ce qui s’annonce comme le « groupe de la mort ». Pour cette rencontre, les Éléphants sont privés de Sébastien Haller, remplacé numériquement par Evann Guessand. Emerse Faé a misé sur Zaha en attaque.

Les compos officielles des deux équipes :

Côte d’Ivoire : Fofana, Doué, Kossounou, Ndicka, Konan, Seri, Kessié (C), Sangaré, Diomandé , Zaha, Diallo

Mozambique : Ernan, Calila, Mexer, Mandava, Langa, Nenê, Amade, Catamo, Guima, Witi, Ratifo

Bien avant l’entrée en lice de la Côte d’Ivoire face au Mozambique, le président de la République, Alassane Ouattara a adressé un message à la bande à Emerse Faé. Un message qu’il a posté sur ses réseaux sociaux. « Bonne chance à nos Éléphants, champions d’Afrique, qui défendront les couleurs de la Côte d’Ivoire à la CAN Maroc 2025. Je leur adresse tous mes encouragements à l’occasion de leur premier match contre les Mambas du Mozambique. Ensemble, pour la 4e étoile ! », a écrit le président ivoirien.

