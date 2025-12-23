CAN 2025 : Le Sénégal devant la RDC dans la poule D

Pour son entrée en lice dans la CAN 2025, le Sénégal a sérieusement répondu présent. Les Lions de la Téranga ont signé une victoire de 3 buts à 0 face au Botswana.

CAN 2025 : Victoire maitrisée du Sénégal d’entrée en compétition

Grand favori au sacre final dans cette CAN 2025, le Sénégal faisait officiellement son entrée dans la compétition ce mardi à Tanger face au Botswana. Sous une forte pluie, Sadio Mané et ses coéquipiers voulaient parfaitement démarrer leur tournoi de la meilleur des manières. Dans cette rencontre, l’écart de niveau s’est très vite ressenti entre les deux équipes. Avec son attaque de feu composée de Jackson, Ndiaye, Mané et Ismaïla Sarr, le Sénégal a très vite roulé sur son adversaire, ne lui laissant presque aucune chance de ressortir le ballon. Le portier botswanais Goitseone Phoko multipliait les arrêts pour tenter de garder les siens en vie.

Après une dizaine d’occasions, Nicolas Jackson ouvrait le score à la 40e minute. L’attaquant sénégalais était à la réception d’un bon centre en retrait de Jakobs et il n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. De retour des vestiaires, le Sénégal doublait la mise grâce à Jackson, encore une fois. Il profitait d’un bon service d’Ismaïla Sarr après une perte de balle de la défense botswanaise pour faire le break et mettre les siens à l’abri (58e).

En fin de match, Cherif Ndiaye inscrivait le troisième but des siens. 3-0 score final. Le Sénégal débute donc sans trembler. Avec cette victoire, les Sénégalais dominent la poule D. Le favori est bien au rendez-vous et le choc face à la RDC lors de la deuxième journée s’annonce passionnant.