CAN 2025 : Les mots forts de Salah après la qualification de l’Egypte

Dans cette CAN 2025, l’Egypte est la toute première sélection à valider ce vendredi 26 décembre 2025, son ticket pour les 8es de finale de la compétition. C’est notamment grâce à sa victoire (1-0) sur l’Afrique du Sud. La star Mohamed Salah a manifesté sa joie après la qualification.

Egypte : Mohamed Salah s’enflamme après la qualificatoion en 8es de finale de la CAN 2025

Après sa victoire difficile contre le Zimbabwe (2-1) lors de la première journée, l’Egypte a encore souffert ce vendredi pour l’emporter face à l’Afrique du Sud (1-0). Le choc comptait pour la 2e journée dans la CAN 2025. Sans faire une grande première période, les Egyptiens sont rentrés aux vestiaires avec un but d’avance grâce à un penalty généreux marqué par Salah (45e), qui avait pris une main dans le visage. En infériorité numérique suite à l’expulsion d’Hany, les Pharaons ont souffert en seconde période mais leur gardien El-Shenawy a réalisé plusieurs arrêts décisifs pour préserver la victoire des siens. Score final, 1-0.

Avec 6 points dans le groupe B, l’Egypte est donc qualifiée pour le tour suivant avant la dernière journée de cette CAN 2025. L’Afrique du Sud (3 points) occupe la 2e place devant le Zimbabwe (1 point) et l’Angola (1 point). Après la rencontre, Mohamed Salah s’est confié au micro de beIN Sports pour partager sa joie après ce succès important pour la suite de la compétition. « Je suis très content du résultat. Nous avons dominé la majorité du match, nous avions un bon plan qui a fonctionné. On a pris les trois points et c’est le plus important. L’ambiance ? J’ai vu des gens un peu partout, même certains qui allaient tomber. Je suis très content d’être ici, au Maroc, et de voir également que des Marocains nous soutiennent. C’est vraiment une ambiance incroyable », a déclaré la star de Liverpool.