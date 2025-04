Ce vendredi lors de la deuxième journée des matchs de poules de la CAN U17, la Gambie a offert une prestation impressionnante en s’imposant 5-1 contre la Somalie. Alieu Drammeh a été la star de la rencontre en inscrivant un triplé, propulsant son équipe vers une victoire écrasante qui relance ses espoirs dans le tournoi.

CAN U17 : La Gambie se relance avec une victoire 5-1 sur la Somalie

Les Gambiens ont pris le contrôle du match dès le début, avec un jeu rapide et des passes précises. Drammeh, qui a marqué à trois reprises, a montré toute l’étendue de son talent, en particulier avec un tir puissant en dehors de la surface qui a laissé le gardien somalien sans réaction. À chaque but, la confiance des joueurs gambiens ne cessait de croître, tandis que la Somalie, malgré quelques tentatives en contre-attaque, peinait à réagir face à la domination de leur adversaire.

Cette victoire permet à la Gambie de se relancer dans la compétition après une première rencontre difficile. Cependant, les Gambiens devront encore faire preuve de solidité et de concentration lors de leur dernier match pour assurer leur qualification pour la phase suivante.

De leur côté, les Somalis se retrouvent dans une situation précaire après deux défaites consécutives. La pression est désormais sur leurs épaules pour éviter l’élimination. Un retour au jeu collectif et plus de précision dans leurs offensives seront nécessaires s’ils veulent espérer aller plus loin dans ce tournoi.

Le prochain match de la Gambie sera crucial pour son avenir dans la compétition, tout comme celui de la Somalie, qui doit absolument réagir pour maintenir ses espoirs vivants.