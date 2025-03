La Côte d’Ivoire fait un pas de géant dans l’amélioration de son système éducatif. Entre 2021 et 2024, 342 nouveaux collèges ont vu le jour, portant le total à 902. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Plan National de Développement (PND) 2021-2025. L’objectif ? Offrir un meilleur avenir aux jeunes Ivoiriens.

Des chiffres qui parlent

Le Dr Inza Méité, directeur des études, des statistiques, de la planification et des stratégies du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation en Côte d’Ivoire , 1 a dévoilé ces chiffres lors d’une session ministérielle sectorielle dédiée à l’éducation. Il a également souligné la construction de 10 384 salles de classe au primaire et 2 181 au préscolaire. « Ces investissements massifs témoignent de l’engagement du gouvernement à offrir un environnement d’apprentissage de qualité à tous les enfants », a-t-il déclaré.

L’accès à l’éducation passe aussi par la distribution de kits scolaires. Plus de 50 millions de kits ont été distribués gratuitement, dont 46,1% entre 2021 et 2024. Autre avancée notable : le taux de participation des jeunes aux programmes d’alphabétisation. Il a presque doublé, passant de 43,9% en 2016 à 84% en 2022-2023. « C’est un signe encourageant de l’intérêt croissant des jeunes pour l’éducation », a ajouté le Dr Méité.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : 15 membres d’un gang arrêtés, des fumoirs détruits



Cap sur 2030 : les priorités pour l’éducation en Côte d’Ivoire

La session ministérielle a aussi été l’occasion de discuter du PND 2026-2030. Kacou Anastasie Laure, épouse Sepou, directrice de cabinet adjointe du ministère, a insisté sur le rôle crucial de l’éducation dans la transformation du pays. « Nous devons améliorer la qualité du système éducatif et l’adapter aux besoins du marché du travail », a-t-elle affirmé.

Le cadre stratégique sectoriel 2026-2030 s’articule autour de cinq axes prioritaires. Parmi eux, l’amélioration de l’accès et de l’achèvement scolaire, en particulier pour les filles. Il s’agit aussi de renforcer la qualité de l’éducation et de la formation pour répondre aux normes internationales. « Nous voulons donner à chaque jeune les outils pour réussir sa vie », a conclu Mme Sepou.