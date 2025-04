La Société Financière Internationale (SFI) a octroyé un appui financier de 37 millions USD aux banques Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI) et Société Ivoirienne de Banque (SIB). Cette initiative vise à faciliter l’accès au crédit pour les PME locales, en particulier celles dirigées par des femmes, et à stimuler l’économie ivoirienne.

Côte d’Ivoire : soutien financier aux PME locales

La SFI a conclu deux accords de financement avec les banques SGCI et SIB. Le premier accord, d’un montant de 16,3 milliards FCFA, est une facilité de partage des risques entre la SGCI et la SFI. Ce mécanisme couvre 50% des risques liés aux prêts accordés aux PME, encourageant ainsi la banque à les financer davantage. Le programme We-Fi complète ce dispositif en offrant une incitation financière pour soutenir les femmes entrepreneures.

En 2024, la SGCI a augmenté ses crédits de 3,3%, atteignant 2475 milliards FCFA. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts de la banque pour soutenir les entreprises locales. Le second accord, d’un montant de 6 milliards FCFA, est également une facilité de partage des risques entre la SFI et la SIB. Il vise à améliorer l’accès au crédit pour les PME, en particulier celles dirigées par des femmes, dans des secteurs tels que l’agriculture, le commerce et les TIC.

Besoin de Financement Croissant

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a souligné l’augmentation des besoins de financement des PME en Côte d’Ivoire. « Les besoins sont passés de 3574 milliards FCFA en 2016 à 10 222 milliards FCFA en 2024, soit une croissance de 12% », a-t-il déclaré lors d’une cérémonie dédiée au financement des TPME. Cependant, seulement un tiers de ces besoins sont couverts par les instruments financiers actuels, laissant un déficit de financement de 6815 milliards FCFA.

Les PME jouent un rôle crucial dans l’économie ivoirienne, représentant 23% du PIB et des emplois formels en 2021. Malgré leur importance, l’accès au financement reste un défi majeur. « 78% des PME en Côte d’Ivoire considèrent les difficultés d’accès au financement comme un frein majeur à leur croissance », selon les rapports Enterprise Surveys du Groupe de la Banque mondiale.

Pour faciliter l’accès au crédit et renforcer le rôle des PME, des réformes et des solutions innovantes sont nécessaires. L’engagement de la SGCI et de la SIB, avec le soutien de la SFI, marque une avancée importante pour l’accès aux financements en Côte d’Ivoire. Ces initiatives devraient stimuler la croissance économique et favoriser une économie plus inclusive et durable, en intégrant davantage les femmes dans le tissu entrepreneurial ivoirien.