Le président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire, Adama Bictogo, effectue une demande de justice sociale. Une demande effectuée lors de la 150ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP), en misant sur l’importance d’une gouvernance inclusive pour stimuler la stabilité économique et politique.

La justice sociale, un pilier du développement durable en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire, par le biais du président de l’Assemblée nationale, affirme que la justice sociale constitue une clé pour le développement durable. En effet, lors de la cérémonie de la 150ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP), Adama Bictogo a donné son opinion en expliquant qu’une bonne justice dans le pays pourrait contribuer au développement équilibré et durable.

Ainsi, à l’en croire, la diminution de l’injustice permettra un accès à l’éducation, à la santé, et il a insisté sur la nécessité de mettre en place des politiques publiques garantissant à chaque citoyen une chance de réussite, avec une indépendance sociale de la situation économique.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : Versus Bank s’agrandit

Pour Adama Bictogo, la justice sociale en Côte d’Ivoire pourrait être effective avec un engagement du gouvernement. Pour cela, le président a plaidé pour un renforcement des partenariats internationaux, pour une meilleure répartition des richesses et un soutien aux pays en développement. Il a également mis en avant les efforts entrepris par la Côte d’Ivoire dans ce domaine, soulignant que la stabilité sociale et économique du pays repose sur des réformes visant à améliorer le bien-être des populations et à favoriser l’inclusion sociale.

Le discours d’Adama Bictogo à l’UIP témoigne de l’engagement de la Côte d’Ivoire à construire une société équitable. Son plaidoyer pour la justice sociale montre que le développement durable repose avant tout sur l’inclusion et la solidarité internationale.