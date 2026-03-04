© Côte d'Ivoire : baisse drastique du prix de cacao

La Côte d’Ivoire a fini par baisser le prix du cacao. Le prix garanti aux planteurs est passé de 2 800 FCFA/kg à 1 200 FCFA/kg. Les autorités disent avoir été contraintes de prendre cette mesure avec pincements au cœur. Le ministre de l’Agriculture, Bruno Koné, parle d’un « réajustement » suite à la chute des cours mondiaux. Le Ghana a été le premier à baisser les coûts face à la pression.

Côte d’Ivoire : le prix du cacao a chuté

Mauvaise nouvelle pour les planteurs ivoiriens. Le ministre de l’Agriculture a annoncé une baisse de 60 % du prix garanti du cacao. Il passe de 2 800 FCFA/kg à 1 200 FCFA/kg. Cette décision redoutée depuis quelques jours. « Le prix du cacao sur le marché international nous oblige à faire un réajustement », a déclaré Bruno Koné, le ministre de l’Agriculture.

Cette décision n'a pas du tout été prise de gaieté de cœur. Nous aurions tous souhaité un prix meilleur, mais vous avez tous suivi l'évolution du prix international. Bruno Koné

Interrogé il y a quelques jours, le ministre avait déjà donné des indices. Il a annoncé qu’en face de la crise, la Côte d’Ivoire n’a pas le choix. Au 20 février 2026, le taux d’exportation du cacao ivoirien a chuté de 2,8 %. Évoquant un risque de mélange avec des stocks de cacao étrangers, le Brésil a suspendu ses importations en provenance d’Abidjan.

La Côte d’Ivoire et le Ghana sont les deux premiers producteurs mondiaux. Ils apportent la plus grande quantité de cacao sur le marché international. Abidjan fournit environ 40 % de la production mondiale. Le cacao représente 14 % du PIB de la Côte d’Ivoire et impacte financièrement environ 5 millions de personnes.