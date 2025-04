La détermination inflexible de l’administration pénitentiaire de Côte d’Ivoire à éradiquer le fléau de la drogue derrière les barreaux a engendré une explosion de colère lundi au sein du Pôle Pénitentiaire d’Abidjan.

Un communiqué officiel émanant du Directeur de l’Administration Pénitentiaire (DAP), parvenu à notre rédaction lundi 14 avril 2025, révèle une opposition farouche de certains détenus face à l’application de mesures inédites visant à juguler le trafic de substances illicites. Leur résistance a dégénéré en actes de vandalisme contre les infrastructures carcérales.

Depuis plusieurs mois, la DAP a intensifié sa croisade contre l’introduction et la circulation de drogues dans les prisons de Côte d’Ivoire. Cette offensive a déjà porté ses fruits avec la saisie de plusieurs quantités de produits prohibés à la Maison d’Arrêt et de Correction de Bouaké, à la Maison Pénale de Bouaké, et plus récemment au Pôle Pénitentiaire d’Abidjan.

Face à la persistance de ce phénomène, et en application stricte de l’article 12 de l’arrêté n°209/MJDH/DAP du 18 août 2023 portant création du Pôle Pénitentiaire d’Abidjan, le Directeur de l’Administration Pénitentiaire a signé la note de service n°127/MJDH/DAP du 21 février 2025. Cette directive a pour objectif de réglementer de manière draconienne la gestion des espaces communs, en ciblant particulièrement la cour centrale de promenade, identifiée comme la plaque tournante principale du transit et du commerce illicite de drogues.

C’est l’application concrète de ces nouvelles restrictions qui a déclenché la réaction violente d’une partie de la population carcérale ce lundi 14 avril 2025. Des détenus ont manifesté leur vive contestation aux nouvelles règles. A cet effet, ils ont attaqué les installations en démolissant les grilles de séparation entre les différents établissements composant le pôle pénitentiaire.

Une manifestation que les forces de sécurité de Côte d’Ivoire en collaboration avec les les agents pénitentiaires ont su rapidement maîtriser afin de ramener le calme au sein du pôle pénitentiaire avec une efficacité remarquable. Le communiqué de la DAP a précisé que bien qu’aucune perte en vies humaines n’est à déplorer, 12 détenus ont malheureusement été blessés lors des affrontements. Ces derniers ont reçu une prise en charge médicale immédiate par les services de santé compétents au sein de la prison.

La DAP n’a pas manqué de réaffirmer son intention de poursuivre ses efforts avec la plus grande fermeté, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur en République de Côte d’Ivoire, afin de garantir la sécurité et la discipline au sein de ses établissements, signalant ainsi une volonté de ne pas céder face à la résistance des détenus impliqués dans le trafic de drogue.