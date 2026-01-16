En Côte d’Ivoire, la nouvelle Assemblée Nationale s’apprête à entrer officiellement en fonction. Les députés élus lors des législatives du 27 décembre 2025 sont convoqués, ce samedi 17 janvier 2026 à Abidjan, pour la séance inaugurale de la 3ᵉ législature de la 3ᵉ République.

Côte d’Ivoire : le président de l’Assemblée Nationale de la 3ᵉ législature connu ce samedi

Dans un communiqué en date du jeudi 15 janvier 2026, le Secrétariat général de l’Assemblée Nationale de la Côte d’Ivoire a informé de la convocation des députés élus à l’issue du scrutin législatif du 27 décembre 2025. La séance inaugurale de la 3ᵉ législature de la 3ᵉ République va donc se tenir le samedi 17 janvier 2026, à partir de 09 heures, au Palais de l’Assemblée nationale, à Abidjan. Elle sera présidée par le doyen d’âge de l’institution, Monsieur Mamadou Diawara, conformément aux usages parlementaires.

Selon le communiqué, l’ordre du jour de cette première séance est exclusivement consacré à l’élection du président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire. Il s’agit là d’un moment clé qui marquera la mise en place des instances dirigeantes de l’institution et donnera le ton de la nouvelle législature.

Le Secrétariat général invite donc Mesdames et Messieurs les députés à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer leur présence effective à cette séance solennelle, déterminante pour le bon fonctionnement de la démocratie parlementaire de la Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : la séance inaugurale de la 3ᵉ législature annoncée

Cette rencontre inaugurale intervient dans un contexte politique majeur, alors que les attentes sont fortes quant au rôle que jouera la nouvelle Assemblée nationale dans le renforcement de la gouvernance démocratique, du contrôle de l’action gouvernementale et de la représentation des populations ivoiriennes.