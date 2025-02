En Côte d’Ivoire, le Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (MCLU) a réagi rapidement aux appels de détresse de dame Traoré et d’autres présumées victimes du litige foncier lié au lotissement de Bessikoi. Afin de trouver une issue favorable, des cadres du ministère ont rencontré les différentes parties concernées.

Côte d’Ivoire : des cadres du MCLU reçoivent les parties impliquées dans le litige foncier de Bessikoi

Instruit par le ministre Bruno Koné, le Directeur Général de l’Urbanisme et du Foncier (DGUF), Kra Kouman, et le Directeur de la Communication et des Relations Publiques, Check Koné, ont réuni ce lundi 10 février 2025 les protagonistes du litige foncier de Bessikoi dans la salle de conférences du 16ᵉ étage de la Tour A, au Plateau. Après avoir entendu les différentes parties, Kra Kouman s’est félicité de leur volonté commune de parvenir à une solution apaisée.

Déplorant la situation, Kra Kouman a prodigué de précieux conseils aux parties en conflit afin d’apaiser les tensions. Il a souligné l’importance d’une analyse minutieuse des différentes déclarations et des documents fournis par chaque partie. « Nous avons pu constater qu’au regard des documents présentés par les uns et les autres, il est nécessaire de s’asseoir et d’examiner ces pièces avec attention avant de tirer des conclusions », a-t-il déclaré.

Il a invité les protagonistes à garder leur calme afin que le ministère puisse mener son travail en toute sérénité et déterminer les véritables propriétaires des parcelles en litige.

L’imam Cissé, l’un des protagonistes, a affirmé qu’il fait confiance aux autorités pour résoudre ce différend. Il a salué la démarche du ministère, qui a pris l’initiative d’écouter les parties concernées. « On espère avoir une suite favorable », a-t-il conclu.