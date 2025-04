Le gouvernement en Côte d’Ivoire a annoncé mercredi 9 avril la création du Guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain (GUPCCU). Cette initiative vise à moderniser la gestion de l’urbanisation et à lutter contre les constructions illégales. Ce nouveau dispositif remplace l’ancien guichet unique et ambitionne de poser les bases d’un développement urbain mieux maîtrisé et plus inclusif.

Un guichet unique aux pouvoirs élargis pour maîtriser l’urbanisation

Le GUPCCU aura pour mission principale l’instruction des demandes de permis de construire. Il gérera également les dossiers d’agrément et s’attaquera activement à l’occupation illégale du sol ainsi qu’aux constructions non autorisées. Doté de prérogatives étendues, ce guichet unique entend mieux encadrer le développement des villes ivoiriennes. L’objectif est aussi de prévenir les effondrements d’immeubles qui peuvent survenir. La lutte contre les désordres architecturaux fragilisant les infrastructures durant les intempéries fait partie de ses priorités.

Cette réforme intervient dans un contexte de crise du logement en Côte d’Ivoire. Le pays fait face à un déficit considérable estimé à plus de 830 000 unités. Selon la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés, ce manque s’accroît annuellement de 40 000 à 50 000 logements. Ce déséquilibre exerce une forte pression sur le marché immobilier. Il provoque une augmentation des prix à l’achat et à la location, rendant l’accès au logement difficile pour les ménages aux revenus modestes.

De plus, la multiplication des lotissements informels détériore les conditions de vie dans certaines zones urbaines. Cette situation complexifie davantage la gestion du foncier et de l’habitat. Les litiges fonciers constituent également un problème persistant en Côte d’Ivoire. L’affaire « Bessikoi » a récemment illustré les problèmes liés à la délivrance multiple d’attestations de concession définitive pour une même parcelle. Cette affaire a révélé des cas de corruption et de dysfonctionnements administratifs qui font l’objet d’enquêtes ministérielles.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : le certificat de nationalité de Tidjane Thiam bloqué par la justice



Côte d’Ivoire : initiatives gouvernementales face à l’urbanisation croissante

Un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoit une urbanisation rapide en Côte d’Ivoire. Le pays pourrait devenir le plus urbanisé de l’UEMOA d’ici 2030, avec plus de 20 millions d’habitants en zone urbaine. Pour répondre à ces défis, le gouvernement a lancé plusieurs initiatives en collaboration avec des partenaires internationaux. Ces actions visent à réduire le déficit de logements dans le pays.

En novembre 2023, un programme d’urgence a été lancé pour la construction de 25 000 logements sociaux. Dans ce cadre, un décret a déclaré d’utilité publique plusieurs parcelles destinées à ces projets. Cette décision, prise lors du Conseil des ministres, vise à accélérer le développement des programmes de construction de logements. Les terrains concernés se situent à Adiaké Assomlan, Ahoué, Jacqueville Akrou, Songon Ayewahi, Yamoussoukro et Yaou. Le gouvernement ivoirien semble déterminé à agir face aux défis de l’urbanisation et de la crise du logement.