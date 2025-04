La Côte d’Ivoire a bénéficié d’un financement de 30 millions d’euros, soit 19,7 milliards FCFA, de la part de l’OPEP. Un financement qui vise à renforcer l’accès aux crédits des PME afin de booster la croissance économique du pays.

Côte d’Ivoire, apport financier aux PME

La Côte d’Ivoire lutte toujours pour améliorer l’accès aux crédits des PME, nécessaires à la croissance de leurs activités et au développement économique. Des PME qui contribuent fortement au développement économique et à la création d’emplois dans le pays. En effet, pour contribuer à la croissance économique et au développement de leurs activités, l’OPEP a octroyé un fonds de 30 millions d’euros à la Côte d’Ivoire, destiné à faciliter leur accès aux crédits, ce qui constitue un obstacle majeur pour ces dernières.

Par ailleurs, ce prêt concerne spécialement les jeunes et les femmes, en renforçant la création, l’innovation et la compétitivité du tissu économique du pays. Avec ce prêt, le secteur privé connaîtra également un développement, ainsi qu’une diversification de l’économie et une création d’emplois accrue.

Par ailleurs, le secteur agricole a également reçu un financement de la part de l’OPEP. Ainsi, l’OPEP a financé, d’une part, le mécanisme régional à hauteur de 40 millions de dollars. D’autre part, pour faciliter le commerce agricole, l’institution internationale de développement a investi 240 millions de dollars, permettant l’import et l’export des produits agricoles dans plusieurs pays africains.

Le but de ce financement est d’augmenter les échanges intra-africains et d’améliorer la compétitivité des producteurs locaux sur les marchés mondiaux. Sur un autre plan, cela facilitera la fluidité du commerce agricole, sécurisera l’approvisionnement alimentaire, soutiendra les revenus des agriculteurs et augmentera la croissance du secteur agro-industriel en Afrique.