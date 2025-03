Le climat politique s’anime en Côte d’Ivoire à quelques mois de l’élection présidentielle. Guillaume Soro vient de faire les frais des bouleversements politiques en cours. Son ancien bras droit, Koné Tehfour, signe son retour au sein du parti présidentiel, un coup dur pour le GPS de Soro.

Côte d’Ivoire : Koné Tehfour quitte Guillaume Soro pour le RHDP

Koné Tehfour, jusque-là fidèle lieutenant de Soro au sein de Générations et Peuples Solidaires (GPS), tourne la page de l’opposition. Il rompt ainsi les amarres avec son ex-mentor et dépose ses valises au Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).

Le RHDP entend célébrer cette nouvelle adhésion en organisant une cérémonie officielle de présentation. L’événement est prévu pour ce mercredi 19 mars 2025 et réunira militants et cadres du parti présidentiel. Tel un trophée de guerre, la nouvelle recrue du RHDP sera présentée aux militants et sympathisants.