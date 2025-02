Le général de brigade Souleymane Kandé connu sou le nom de Général Kandé entrera officiellement en fonction en tant que nouvel attaché de défense et de sécurité près de l’ambassade du Sénégal en Inde à partir du 1er mars 2025. Cette nomination marque un tournant dans sa carrière militaire et ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération militaire entre les deux pays.

Nommé par Diomaye Faye, le général Kandé connait sa date de prise de fonction en Inde

Ancien chef d’état-major de l’armée de terre sénégalaise, le général Kandé est un officier expérimenté, reconnu pour son engagement et son professionnalisme. Sa nomination à ce poste stratégique témoigne de la confiance que les autorités sénégalaises placent en lui.

Avant d’être nommé à la tête de l’armée de terre, le général Kandé a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein des forces armées sénégalaises. Il a notamment commandé la division des opérations spéciales, jouant un rôle clé dans la lutte contre le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC).

Une nomination qui suscite des réactions

L’affectation du général Kandé en Inde avait suscité des réactions partagées au Sénégal. Si certains ont salué cette nomination, d’autres y ont vu une mise à l’écart. Toutefois, le président Bassirou Diomaye Faye a confirmé cette décision, soulignant ainsi l’importance de ce poste et la confiance accordée au général.

La nomination du général Kandé à New Delhi marque une nouvelle étape dans les relations militaires entre le Sénégal et l’Inde. Les deux pays entretiennent des liens étroits et cette nomination devrait permettre de renforcer davantage cette coopération, notamment dans les domaines de la formation, de l’équipement et du renseignement.