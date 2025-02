L’ancien attaquant ivoirien Didier Drogba a pris la parole pour défendre José Mourinho, son ancien entraîneur, accusé de propos racistes par le club turc de Galatasaray. Cette polémique fait suite au match nul entre Fenerbahçe et Galatasaray, où Mourinho aurait tenu des propos jugés insultants envers le banc de touche adverse. Drogba, qui a joué pour Galatasaray et a été entraîné par Mourinho à Chelsea, a fermement nié ces accusations.

Un soutien sans faille

Didier Drogba a exprimé son soutien à José Mourinho sur X (anciennement Twitter). Il a affirmé connaître Mourinho depuis 25 ans et a assuré qu’il n’était pas raciste. Il a ajouté que l’histoire de Mourinho prouvait qu’il n’était pas raciste. « Je connais José depuis 25 ans, et il n’est pas raciste. L’histoire le prouve », a-t-il déclaré. Drogba a également qualifié Mourinho de son « père » dans le milieu du football. Il a souligné la relation de longue date et de confiance qu’il entretient avec l’entraîneur portugais.

Drogba a appelé les supporters de Galatasaray à se concentrer sur la saison en cours. Il les a encouragés à soutenir leur équipe dans la course au titre. Il a souhaité apaiser les tensions et recentrer l’attention sur le sportif. Sa prise de position a suscité de nombreuses réactions dans le monde du football. Les avis sont partagés quant à la véracité des accusations portées contre Mourinho. L’affaire continue de faire polémique en Turquie.

Les accusations de Galatasaray

Galatasaray a accusé José Mourinho de propos racistes après le match contre Fenerbahçe. Le club a annoncé son intention d’engager des poursuites judiciaires. Il a dénoncé des « déclarations désobligeantes à l’encontre du peuple turc ». Les accusations portent sur des propos où Mourinho aurait comparé le banc de touche de Galatasaray à des singes. Cette accusation a provoqué une vive indignation en Turquie.

Mourinho n’a pas encore répondu publiquement aux accusations de Galatasaray. Son silence alimente les spéculations et les débats. L’entraîneur portugais est connu pour son tempérament passionné et ses déclarations controversées. Cette affaire pourrait avoir des conséquences importantes pour sa carrière en Turquie. Les prochains jours seront décisifs pour la suite de cette polémique.