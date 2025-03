Emma Dobré, femme d’affaires et patronne de la maison de production Emma Dobré Prod, s’engage activement dans l’humanitaire. En tant qu’ambassadrice de la Fondation Général Kolo 5 Étoiles, elle œuvre pour soulager les personnes en difficulté, notamment les orphelins et les enfants déscolarisés en Côte d’Ivoire. Pour cette tournée, elle a tenu à soutenir les religieux engagés dans le Carême et le Ramadan.

“Emma Dobré Prod Carême Tour Fondation Général Kolo 5 Étoiles”

Emma Dobré offrant des vivres à la communauté musulmane.

À l’occasion du Carême chrétien et du Ramadan musulman, Emma Dobré a initié, à travers la Fondation Général Kolo 5 Étoiles, une tournée de partage de vivres. Cette caravane de solidarité baptisée “Emma Dobré Prod Carême Tour Fondation Général Kolo 5 Étoiles”, a déjà visité les villes d’Oumé, la capitale Yamoussoukro et de Bouaké. Les actions de la fondation visent à apporter du soutien aux familles chrétiennes et musulmanes durant ces périodes de jeûne et de recueillement.

Lire la suite : Côte d’Ivoire : Emma Dobré parle des torpilleurs de Kerozen

Avant de se lancer à la rencontre des différentes communautés, Emma Dobré avait adressé un message de solidarité à ses followers sur les réseaux sociaux disant : “Coucou mes bb ! Je suis ravie de vous annoncer le Carême Tour, un programme de soutien aux familles chrétiennes et musulmanes durant cette période de jeûne. Je viens à vous pour vous rappeler que vous n’êtes pas seuls. Ensemble, nous traverserons cette période de bienveillance et d’amour.”

Grâce à son engagement et à la générosité de la Fondation Général Kolo 5 Étoiles, de nombreuses familles bénéficieront de dons alimentaires pour leur permettre de mieux vivre cette période spirituelle importante. Cette initiative renforce les liens entre les communautés religieuses du pays, une occasion pour Emma Dobré de prôner un message de paix et de partage. L’“Emma Dobré Prod Carême Tour Fondation Général Kolo 5 Étoiles” devrait se poursuivre dans plusieurs autres villes du pays jusqu’à la fin des jeûnes, de prière et de pénitence.