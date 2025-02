Le président français, Emmanuel Macron, se rendra aux États-Unis la semaine prochaine pour des discussions avec son homologue américain, Donald Trump, centrées sur l’Ukraine et les tarifs douaniers. Cette visite, confirmée par Benjamin Haddad, ministre délégué français chargé de l’Europe, vise à maintenir un dialogue essentiel entre les deux nations.

Emmanuel Macron en quête d’un dialogue



Emmanuel Macron entend souligner que « l’avenir de l’Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens, et que l’avenir et la sécurité de l’Europe ne peuvent être négociés sans les Européens », comme l’a souligné M. Haddad. Il rappellera également le rôle prépondérant de l’Europe dans le soutien à l’Ukraine, dépassant celui des États-Unis ces dernières années.



Plus tôt cette semaine, Emmanuel Macron a consulté à deux reprises des partenaires européens et internationaux pour définir une position unifiée sur l’Ukraine et la sécurité européenne. Cette position insiste sur l’importance cruciale d’une négociation inclusive, incluant à la fois l’Ukraine et l’Europe.



En plus de l’Ukraine, la question des tarifs douaniers occupera une place centrale dans les discussions entre Macron et Trump. M. Haddad a précisé qu' »une guerre commerciale ou une montée du protectionnisme ne serait bénéfique pour aucune des parties », soulignant ainsi l’importance de trouver des solutions coopératives.



Les échanges entre Emmabuel Macron et Trump cette semaine ont déjà mis en lumière les préoccupations communes et l’importance d’une coopération étroite. Macron s’efforcera de faire entendre la voix des Européens dans les négociations en cours, soulignant la nécessité d’une approche équilibrée et collaborative pour aborder ces défis mondiaux.



La visite de Macron aux États-Unis marque une étape clé dans les relations transatlantiques, mettant en avant la volonté de coopération et de dialogue face aux enjeux critiques pour la stabilité régionale et mondiale. La France et l’Europe jouent un rôle central dans ces discussions, cherchant à renforcer les liens et à promouvoir des solutions concertées.