Le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, mène une mission cruciale aux États-Unis. Son objectif principal est d’attirer de nouveaux investissements dans les secteurs minier et pétrolier en Côte d’Ivoire. Il participe à la 43e édition du CERAWeek à Houston, un événement majeur pour l’industrie énergétique mondiale.

Côte d’Ivoire : ambitions énergétiques à l’assaut du marché américain

La mission du ministre Sangafowa-Coulibaly se déroule en deux temps forts. Premièrement, il cherche à séduire les investisseurs internationaux. Il présente les opportunités qu’offre la Côte d’Ivoire. Deuxièmement, il souhaite acquérir l’expertise nécessaire pour développer le secteur extractif du pays. La Côte d’Ivoire veut maximiser les retombées économiques de ses ressources. Elle pense aux générations futures.

Lors du CERAWeek, le ministre participe à des panels de haut niveau. Il expose les réformes entreprises pour rendre le pays attractif. Il enchaîne des rencontres avec des acteurs des secteurs pétrolier et gazier. L’intérêt pour les eaux ivoiriennes augmente. Le ministre met en avant le potentiel du bassin sédimentaire ivoirien. Il cite les découvertes de Baleine et Calao. « Ces avancées sont le fruit des réformes engagées sous l’impulsion du Président Alassane Ouattara », souligne-t-il. Ces réformes facilitent l’accès des investisseurs.

Un leader africain en devenir

La Côte d’Ivoire se positionne comme un acteur clé du marché aurifère africain. La mine de Koné en est un exemple. Le pays attribue des permis d’exploration pour le lithium et le coltan. Ces minerais sont essentiels pour les industries technologiques et énergétiques. La Côte d’Ivoire ambitionne de devenir un leader régional. Elle veut une gestion stratégique et durable de ses ressources. Les décisions prises lors de cette mission pourraient redéfinir l’avenir économique du pays.