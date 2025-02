La défaite de Manchester City face au Real Madrid (2-3) en Ligue des Champions a laissé des traces profondes. Les joueurs, à l’image d’Erling Haaland, ont exprimé leur frustration et leur colère. Des tensions internes palpables agitent le vestiaire, selon Footmercato.

Manchester City : le vestiaire sous tension après le revers face au Real Madrid

Cette défaite n’est pas un fait isolé. Elle s’inscrit dans une série de contre-performances et de blessures qui fragilisent l’équipe depuis plusieurs semaines. L’absence de joueurs clés comme Rodri pèse lourdement sur l’équilibre de l’équipe. Manchester City semble incapable de conserver ses avantages. L’équipe a été rejointe puis dépassée dans les dernières minutes face au Real Madrid. Ce manque de solidité mentale inquiète et laisse présager des difficultés à surmonter les moments difficiles.

La frustration des joueurs est palpable. Les langues se délient et les critiques fusent. On craint des tensions dans le vestiaire. Des discussions difficiles seront nécessaires pour apaiser les esprits et remobiliser l’équipe. « Nous sommes déçus et en colère, mais nous ne devons pas nous laisser abattre », a déclaré un joueur sous couvert d’anonymat.

Malgré cette défaite, Manchester City n’est pas éliminé. Le match retour à Madrid sera l’occasion de montrer un autre visage. L’équipe devra se qualifier pour les quarts de finale. Pour cela, il faudra régler les problèmes internes et retrouver la solidité qui a fait la force de cette équipe. « Nous avons les moyens de nous qualifier, mais il faudra être plus solides et plus déterminés », a ajouté le joueur.

Le manque de solidité mentale pointé du doigt

Le manque de solidité mentale est un problème récurrent pour Manchester City. L’équipe a souvent du mal à gérer la pression et à conserver ses avantages. « Nous avons un problème de mentalité, nous devons apprendre à mieux gérer les moments difficiles », a reconnu un membre du staff technique.

Cette défaite face au Real Madrid est un nouveau symptôme de ce manque de solidité mentale. L’équipe a craqué dans les dernières minutes, alors qu’elle menait au score. « Nous avons manqué de concentration et de discipline en fin de match », a analysé un consultant sportif.

Pour se qualifier pour les quarts de finale, Manchester City devra impérativement résoudre ce problème de mentalité. L’équipe doit apprendre à mieux gérer la pression et à conserver ses avantages. « Nous devons être plus solides mentalement pour gagner ce genre de match », a insisté un joueur.