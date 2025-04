Bright Osayi-Samuel, défenseur nigérian de 27 ans évoluant à Fenerbahçe, a récemment abordé les rumeurs concernant son avenir au sein du club turc. Après le match contre Sivaspor, il a tenu à clarifier la situation.

Mercato : Osayi-Samuel entre rumeurs de départ et fidélité

« Il est difficile de commenter cette situation. Beaucoup de gens agissent comme s’ils connaissaient le sujet ! Je joue pour Fenerbahçe et j’en suis très heureux. Les avis divergent. On a dit qu’un contrat avait été signé et que je ne l’avais pas accepté, mais ce n’est pas le cas. J’entretiens un excellent dialogue avec le président. Ma seule préoccupation pour le moment est le championnat. Nous rencontrerons notre président après la saison pour voir ce qui se passe », a-t-il déclaré.

Ces propos interviennent après des spéculations selon lesquelles Osayi-Samuel aurait refusé une offre de prolongation de contrat de trois ans avec une augmentation salariale significative. De plus, des clubs tels que Brentford et Crystal Palace auraient manifesté leur intérêt. Cependant, le joueur a démenti les rumeurs évoquant des exigences salariales précises, affirmant ne pas savoir d’où proviennent de tels chiffres.

Son contrat actuel avec Fenerbahçe expirant en juin 2025, Osayi-Samuel est en mesure de négocier un pré-contrat avec d’autres clubs à partir de janvier 2025. Néanmoins, il a exprimé sa volonté de se concentrer sur la fin de la saison en cours et de discuter de son avenir avec la direction du club après celle-ci.

Malgré les rumeurs persistantes, Bright Osayi-Samuel reste engagé avec Fenerbahçe et privilégie les performances sur le terrain avant de prendre des décisions concernant son futur professionnel.