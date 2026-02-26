Niger : 20 000 tonnes d’engrais russes en transit via le Togo

© Tiani et Faure Gnassingbé

En difficulté avec le Bénin, le Niger se tourne vers le Togo pour le transit des 20 000 tonnes d’engrais offertes par la Russie. Le ministre togolais chargé de l’Économie maritime, Kokou Edem Tengue et son homologue nigérien de l’Agriculture, Mahaman Elhadj Ousmane, ont échangé ce mercredi sur le sujet. À l’issue de la rencontre, le Togo a accepté de mettre à disposition le Port de Lomé. Cette réponse de Lomé est sans surprise. Le Togo a montré sa proximité avec les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) qui le considère d’ailleurs comme un « pays ami ».

La Russie offre 20 000 tonnes d’engrais au Niger

Le Togo consolide ses relations avec le Niger et réaffirme sa disponibilité à servir d’alternative pendant les rapports sont tendus entre Cotonou et Niamey. Lomé n’a pas hésité a accepté de collaborer dans la stratégie de contournement via le Burkina Faso des camions à destination. Le Togo a également suspendu la redevance statistique sur les marchandises arrivant par voie maritime et déclarées en transit vers les pays de l’AES. Et maintenant, il met son port à disposition pour servir de plateforme de transit aux 20 000 tonnes d’engrais à destination de Niamey.

Heureux de m’être entretenu à Lomé avec le colonel Mahaman Elhadj Ousmane, ministre de l’Agriculture du Niger. Nos échanges ont porté sur la sécurisation logistique de l’approvisionnement du Niger en engrais, une commodité vitale pour la sécurité alimentaire de ce pays frère.

Kokou Edem Tengue

Ce n’est plus un secret, Lomé se positionne stratégiquement par rapport aux pats de l’AES. Le pays n’exclut d’ailleurs pas son adhésion à cette alliance créée à la suite du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). « En s’engageant avec l’AES, le Togo s’inscrit dans un récit panafricain où les nations, longtemps divisées, apprennent à se tenir debout ensemble », avait indiqué Madi Djabakate, analyste politique togolais, en mars 2025 auprès de l’AFP.

