Niger : découverte du Spinosaurus, un dinosaure exceptionnel

Découverte du dinosaure Spinosaurus au Niger
© Moulage du crâne du nouveau spinosauridé à crête en forme de cimeterre, « Spinosaurus mirabilis ». Photo : Keith Ladzinski

Au Niger, un dinosaure Spinosaurus a été découvert en plein désert. C’est l’Université de Chicago qui a révélé la nouvelle. Dans une publication en date du 19 février 2026, l’université a indiqué que la confirmation de cette découverte a nécessité au moins deux missions en 2019 et 2022.

Niger : découverte d’un dinosaure vieux de 95 millions d’années

« Cette découverte, si soudaine et extraordinaire, a été un véritable choc émotionnel pour toute l’équipe », a confié Paul Sereno, professeur de biologie et d’anatomie des organismes. Il était le chef de délégation des scientifiques ayant travaillé sur la découverte du Spinosaurus mirabilis. Paul Sereno n’est pas prêt d’oublier ces moments de vives émotions où il a découvert pour la toute première fois cette espèce qui vivait il y a 95 millions d’années.

Il n’y avait pas que des scientifiques étrangers dans l’équipe. Boubé Adeamou, archéologue à l’Institut de recherches en sciences humaines (IRSH) de Niamey, était de la partie. Il a confié au micro de RFI que ce dinosaure Spinosaurus est « l’espèce la plus grande qu’on a pu identifier jusque-là ». Il souligne que la particularité de ce dinosaure, c’est sa « crête au niveau du crâne qui ressemble un peu à la crête de la pintade ».

Selon la description faite par Sereno, le crâne du Spinosaurus révèle des dents imbriquées, où celles de la mâchoire inférieure s’insèrent entre celles de la mâchoire supérieure. Il a expliqué que les découvertes antérieures d’os et de dents de spinosauridés dans des dépôts côtiers ont conduit certains chercheurs à suggérer que ces grands théropodes pouvaient être adaptés à une vie aquatique.

