Le patron de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a exprimé son soutien inébranlable à Mohamed Salah, affirmant que l’attaquant égyptien mérite amplement de décrocher le Ballon d’Or.

Patrice Motsepe plaide pour le Ballon d’Or de Mohamed Salah

Selon Motsepe, Salah est l’un des joueurs les plus constants et exceptionnels du football mondial, et il est grand temps que l’Afrique célèbre un autre lauréat de ce prestigieux trophée.

« Pour moi, Mohamed Salah mérite le Ballon d’Or à 100 %. C’est un joueur fantastique, et il nous rend tous extrêmement fiers en Afrique », a déclaré Motsepe sur On Time Sports. Ses performances exceptionnelles au fil des saisons avec Liverpool et son impact sur la scène internationale font de lui un prétendant de choix pour cette distinction.

Motsepe a également souligné que le parcours de Salah mérite d’être reconnu, ajoutant que l’Afrique a un joueur capable de rivaliser avec les meilleurs au monde. Son soutien à Salah reflète une volonté de voir l’Afrique représenter fièrement ses talents sur la scène mondiale.

Avec des statistiques impressionnantes et des performances remarquées, Salah semble de plus en plus être un candidat légitime pour le Ballon d’Or, et Motsepe n’a pas manqué de rappeler à quel point cette victoire serait significative pour le football africain.