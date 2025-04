À l’origine du conflit judiciaire qui secoue actuellement le PDCI-RDA, Valérie Yapo, en tentant de justifier sa démarche, a fini par se dévoiler. Se présentant comme une militante engagée pour la justice et la vérité, elle semble pourtant diriger son combat essentiellement contre Tidjane Thiam. Consciente que ce bras de fer pourrait compromettre la candidature de ce dernier à l’élection présidentielle de 2025, elle n’hésite pas à évoquer d’ores et déjà d’autres options pour permettre au parti de rester dans la course.

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Valérie Yapo défie Tidjane Thiam et propose un plan B pour le PDCI

Pour Valérie Yapo, Tidjane Thiam n’a pas été légitimement élu à la tête du PDCI-RDA. Selon elle, il ne devrait donc pas être le candidat naturel du parti à la prochaine élection présidentielle. C’est dans cette logique qu’elle a saisi la justice, demandant la suspension de Thiam de ses fonctions de président du parti. Dans son argumentaire, elle évoque un processus électoral entaché d’irrégularités.

Elle le sait bien : cette bataille judiciaire pourrait freiner, voire empêcher, les ambitions présidentielles de son adversaire. Mais cela ne semble pas l’émouvoir. À ses yeux, la vie politique du PDCI ne saurait tourner autour d’un seul homme, fût-il Tidjane Thiam.

Invitée de l’émission « Instant Vérité » sur la RTI, Valérie Yapo a clairement exprimé sa vision. « Ce que je demande au PDCI-RDA, c’est de choisir un plan B », a-t-elle lancé. Et elle ne manque pas d’alternatives. Parmi les profils qu’elle considère aptes à porter les couleurs du parti, elle cite notamment Jean-Louis Billon, Thierry Tanoh et Kouassi Kouamé Patrice, des cadres chevronnés selon elle, capables de relever le défi électoral de 2025.

Malgré les nombreuses critiques et les tensions internes que ses prises de position suscitent, Valérie Yapo reste ferme. Elle affirme qu’elle ne reculera pas, déterminée à faire entendre sa voix et à défendre ce qu’elle estime être dans l’intérêt du PDCI-RDA.