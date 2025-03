Valérie Yapo renforce sa demande contre les instances dirigeantes du PDCI et son président, Tidjane Thiam. Alors qu’elle sollicitait initialement la suspension de la sanction prononcée contre elle par le Conseil de discipline du parti, elle va désormais plus loin. Elle demande à la justice de suspendre Tidjane Thiam de ses fonctions de président du PDCI et d’interrompre le fonctionnement de tous les organes mis en place par ce dernier.

PDCI : Valérie Yapo durcit son offensive contre Tidjane Thiam

Malgré l’annulation de sa sanction par Tidjane Thiam, Valérie Yapo ne désarme pas. Elle prend acte du geste d’apaisement du président du PDCI, mais elle maintient sa ligne offensive. Lors de l’audience de ce vendredi 28 mars 2025, elle a demandé au juge de suspendre tous les organes mis en place par Tidjane Thiam. Plus encore, elle demande la suspension de ce dernier de ses fonctions de président du parti.

Selon Valérie Yapo, Tidjane Thiam aurait été élu de manière irrégulière à la tête du PDCI. Si sa demande aboutit, elle propose que le tribunal désigne Jules Ahouzi comme administrateur provisoire pour gérer le parti jusqu’à la résolution du contentieux.

A lire aussi : PDCI-RDA : Tidjane Thiam annule toutes les sanctions

Soupçonnée d’être proche de Jean-Louis Billon, Valérie Yapo intensifie le bras de fer avec Tidjane Thiam, compliquant ainsi les efforts de réconciliation interne. Certains observateurs estiment qu’il ne s’agit que d’un épiphénomène qui s’estompera rapidement. Toutefois, cette contestation vient perturber le processus de pacification initié par Thiam et expose le parti aux tensions internes à quelques mois de la présidentielle de 2025.