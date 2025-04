Pour la présidentielle d’octobre 2025 en Côte d’Ivoire, le RHDP dévoile une stratégie de consolidation. Le mouvement politique La Nouvelle Côte d’Ivoire (NCI) a officiellement intégré le parti du président Alassane Ouattara. Cette adhésion, célébrée lors d’une cérémonie solennelle le 9 avril à Abidjan, devrait déjà porter ses fruits dans le rayonnement du RHDP sur la scène politique ivoirienne.

Présidentielle 2025 : Nouveau soutien de poids pour le RHDP

Sous le parrainage du ministre Jacques Assahoré Konan et avec le ministre Amédé Kouakou, président de l’ACCD-RHDP, les responsables du NCI ont promis de soutenir la vision du RHDP pour une Côte d’Ivoire prospère, stable et pacifique. Le président du NCI a rappelé que leur ralliement s’inscrit dans une démarche de développement inclusif et collaboratif, en accord avec les ambitions d’Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire.

Cette nouvelle adhésion intervient à un moment où le débat électoral se tend de plus en plus. De sérieuses frictions sont apparues entre le pouvoir et l’opposition, en attestent les sorties de la Commission Électorale Indépendante du PPA-CI de Laurent Gbagbo et du PDCI-RDA de Tidjane Thiam. Pour sa part, le RHDP poursuit le renforcement de ses bases pour aborder l’élection en toute confiance.

Le RHDP resserre ses rangs partout pour octobre

La semaine dernière, M. Ouattara Dramane, Secrétaire National des Militants de l’Extérieur (SNME), était en France pour le renouvellement des dirigeants de base du parti. Il a procédé à l’installation de Nifanta Tambla comme présidente de l’UF-RHDP de France et de Sylla Vaflaly pour la jeunesse du parti. En compagnie de Mme la Ministre Harlette Badou N’Guessan, il a mobilisé les troupes quant à la préparation de la victoire d’Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle d’octobre.

Lors d’une interview à Afrique Sur 7, l’ancien candidat à la candidature de la mairie du Plateau au RHDP a assuré que le chef de l’État sera le prochain candidat de son parti dans quelques mois. « J’ai pris des engagements auprès de la direction du parti en disant que le RHDP va gagner à Paris et dans tous les bureaux de vote où se dérouleront les élections à l’étranger », a-t-il affirmé. Avec cette mobilisation de la NCI, toutes les structures internes et externes du parti travaillent déjà au succès d’Alassane Dramane Ouattara fin octobre.